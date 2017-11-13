阿扁故鄉西庄被消滅？ 南市民政局：阿扁誤會了

市議員郭秀珠總質詢時表示，西庄出了一位總統，有其紀念性，不能說併就併，讓西庄的名稱不見了。（記者蔡文居攝）

2017-11-13 11:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市里鄰整編於上週五公告實施，由752里調整為649里，其中前總總陳水扁故鄉官田區西庄與東庄合併「東西庄」，引起陳水扁兒子陳致中及挺扁人士的不滿，今天「阿扁大家族」數十名成員也到台南市議會陳情旁聽，市議員郭秀珠總質詢時也表示，西庄出了一位總統，有其紀念性，不能說併就併，讓西庄的名稱不見了。

民政局長陳宗彥則拿出「官田鄉誌」解釋說，阿扁對此有所誤會，市府執行里鄰整編，區公所尊重地方意見，里名是東、西庄里長早在今年6月就協調完，名稱並非市府所主導，而是地方公開協調出來的。

他說，而根據官田鄉誌「村史篇」的記載，早在清朝時代就有東西庄的名稱，文獻上記載得清清楚楚，日治時期也有東西庄的名稱，而民國85年地方也成立有「東西庄社區發展協會」。

郭秀珠表示，這次里鄰整編，很多里長反對，東、西庄的編併也有爭議，阿扁也很在乎，他也曾打電話也賴院長，西庄名稱不能不見。全國人民及台南市民也者很在乎，西庄惠安宮已經有300年歷史，而西庄出了一個總統，西庄的名稱有其紀念性，以後合併唸「東西」庄，並不是很好，希望有改變的機會。

代理市長李孟諺表示，市府接到相關反映時，整里鄰整編已到最後階段，只差最後的公告，而全案也已在上週五統一公告，共有100多里調整，無法為單獨一里調整而停止。而調整後，名稱仍在，路名也在，只是行政名稱變更而已，市府並未消滅名稱，也絕無消意圖，請大家諒解，未來如果要改名，也有改名的機制。