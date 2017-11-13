醫訊》苗栗第6家產後護理之家 導入智慧科技照護母子

苗栗新成立的產後護理中心，導入工研院科技，讓媽媽們可全天候掌握寶寶狀況。（記者鄭名翔攝）

2017-11-13 11:29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣總人口近56萬人，但全縣產後護理之家僅5家，常有供不應求的情況，今早於頭份市成立第六所產後護理之家，率先全苗導入工研院研發的「人臉與條碼偵測」、「心律、呼吸率偵測」、「關鍵影像萃取」及「室內定位」等技術，以智慧科技彌補照護人力需求，提供每個媽媽能即時掌握寶寶動態。

禾雅產後護理之家主任張如君表示，過去媽媽在坐月子時，醫護人員常要花很多時間解說新生兒情況，並謄寫紀錄交接，耗時費力，現引進工研院所研發的照護技術，能夠建立起近100項關懷項目與追蹤指標，讓媽媽跟寶寶都能獲得全天候的透明化照護，不但家屬能更放心，照護人員也能更有效率。

禾雅產後護理之家還與為恭醫院策略聯盟，結合醫院的婦產科、小兒科、中醫師及營養師的醫療諮詢，並與在地小農結盟，月子餐都選擇產地直送當季食材，如三灣米、造橋雞肉等，建立食材履歷，把關食安。全院共5層樓、30間房，執行長郭雅芬表示，希望透過科技及飯店式管理，給予苗栗鄉親更全面的產後醫療照護服務。

苗栗新成立的產後護理中心，導入工研院科技，讓媽媽們可全天候掌握寶寶狀況。（記者鄭名翔攝）