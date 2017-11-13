侮辱護理師「輸卵管」後又出招 網友提告《爆料公社》

日前拍片侮辱護理師的網友陳睿明認為《爆料公社》侵犯到他的著作權，已經提告。（圖擷自「藏」陳睿明 YouTube）

2017-11-13 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕網友「陳睿明」上月初在YouTube和臉書，上傳影片批評護理人員，更以「婊子」、「輸卵管」等歧視字眼侮辱護理師，引起網友群起砲轟。昨（12日）天陳睿明又拍影片開砲，他認為擁有近百萬粉絲的臉書粉絲團《爆料公社》未得到他的同意，卻擅自使用他的影片進行再製，已經侵害到他的著作權，因此已對《爆料公社》提告，並索賠象徵性的1元。

陳睿明在影片中表示，他先自嘲自己是「惡質無良的Youtuber」，他同意他人轉貼或分享他的影片，但從來沒有同意可以「拿他的影片再製，成為自己的影片」，還拿來用於其他的營利用途；陳睿明舉例指出，若身為一個導演，在電影上映後，卻發現某個論壇也有自己的影片，還不用付錢，更用來當作他網站賺點閱率的影片，這樣誰不會生氣。

陳睿明說，他要《爆料公社》馬上道歉，也表示他已經去提告了，更表明若《爆料公社》收到刑事通知單想要和解的話，他將「索賠和解金，象徵性的1元；還要求《爆料公社》發文致歉並置頂一個禮拜」。

網友則在底下留言「笑死，確定不索賠多一點來開烤肉趴嗎﻿」、「挺你，那公社早就該有人制裁了﻿」、「要變成中年人出來道歉了嗎」、「告來告去，幹嘛沒事把自己搞得這麼忙﻿」、「索賠1元？？果然是惡質無良的Youtuber！！！」。