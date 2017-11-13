醫病》北市男性口腔癌死因排名爬升 醫師警示：口腔癌年輕化趨勢

2017-11-13 10:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市衛生局統計分析105年死因，其中北市男性主要癌症死因，唯一持續爬升就是「口腔癌」，從104年第6名上升至第5名，標準化死亡率由每10萬人口8.2上升至8.9，也是北市男性前十大主要癌症死因中，標準化死亡率增幅最高，達8.5%。

國泰綜合醫院齒顎矯正科楊瑞賢發現口腔癌近年來年齡有下降趨勢，甚至有30多歲的病例，楊瑞賢說，以往來就診的病人大多是年紀大，最近出現30幾歲病人，雖然該病人聽他人勸導戒掉檳榔，但因檳榔吃了許多年，仍罹患口腔癌。

口腔癌可能的危險因子包括嚼食檳榔、抽菸、喝酒還有蛀牙。楊瑞賢表示，根據相關研究指出，若有嚼檳榔又抽菸習慣，罹患口腔癌機率較一般人增加到90倍，若同時有嚼檳榔、抽菸及喝酒3種行為，罹患口腔癌機率為一般人的123倍。

楊瑞賢說，口腔癌可透過口腔黏膜檢查篩檢，若為早期發現早期治療，5年存活率近8成，建議每2年定期接受1次口腔黏膜檢查，若發現口腔腫塊、口腔內2到3週以上未痊癒潰瘍的症狀，應立刻就醫檢查，防範口腔癌的發生。

衛生局表示，凡30歲以上，現有吸菸或嚼檳榔的民眾，每2年攜帶健保卡至特約醫療院所，進行口腔黏膜檢查，北市各大職場符合篩檢資格達15人，可來電預約，詳細內容可洽1999轉分機1846。