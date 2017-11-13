被控員工賺不到錢 館長霸氣公開薪資條打臉

「館長」陳之漢遭匿名網友指控旗下員工領低新，讓他氣憤地在臉書直播上直接公開員工薪資條。（圖擷取自飆捍臉書）

2017-11-13 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕健身房業者「館長」陳之漢繼先前以22K公開徵美編引發爭議後，近期又被人爆料，他的健身館給的薪資過低、待遇苛刻，對此，館長昨日現身直播，並直接出示員工薪資條打臉匿名者的指控。

有網友在臉書「靠北教練」上匿名指出，館長旗下的業務業績做很高卻常常領不到薪水；但這樣的指控也引來館長的怒火，他直接在臉書直播並公開出示員工薪資條，還強調這只是所有健身館裡薪資最低的，因為林口館剛開幕幕不久，大多數員工都還是新人，其他三重、新莊館等都比林口館高很多。

館長指出，林口館的教練當中，有37人月薪4萬以上、26人月薪5萬以上、16人月薪6萬以上，甚至也有高達10萬多的教練，但當中也有人領不到22K；而業務方面，共13人中有10人薪水在4萬以上。館長說：「教練起跑點、制度一模一樣，但有些人能領到10萬、有些人卻只能領2萬，老闆給下面員工條件一模一樣，那你為什麼做不到？如果我今天公布薪水條，大部分人都低薪，那是老闆有問題，但我這樣發薪水會低嗎？」

館長表示，成吉思汗成立四年時間，從來沒有積欠過業務獎金及薪水，「我這樣發薪水，我敢跟全台灣老闆比較，別人家老闆有沒有我的一半？」他還嗆聲如果有人不信，可以親自上門對薪水，前提是對賭10萬元，輸了就把錢賠出來，他再把這十萬送給員工。