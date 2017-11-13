慘！他結婚開保時捷霸氣迎娶 舅舅放炮時GG了...

車體被炸得傷痕累累。（圖擷自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

2017-11-13 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕結婚是人生大事，不少人會租名車、跑車迎娶，傳統還會有「放炮舅」在車內丟鞭炮，最近有網友貼出照片，有新人租百萬保時捷作為禮車，不料卻遇上不專業「放炮舅」，直接把保時捷車身炸毀，許多網友看完大嘆「GG了！」

有網友在臉書「台灣新聞記者聯盟資訊平台」po出照片，有新人租保時捷帥氣迎娶，不料放砲舅超不專業，疑似因鞭炮沒瞄準就丟出，車體後方多處被炸毀，內裝也被炸出不少傷痕，有網友幫丟鞭炮的「放炮舅」估算後認為，「這（維修費用）可能不只20萬了」。

其他網友則是看傻眼，有人分析，「中國炮有些根本就是瞬間引爆，連丟離手的時間都沒有。」另外也有人表示「自己人的車子好解決，如果是租來的禮車，很大一條！」、「內裝沒救了」、「好在車子沒著火...」也有不少人罵放砲舅是「豬隊友」、「阿寶舅」。

根據傳統習俗，迎娶過程中有「放炮舅」職位，通常是由新郎的叔叔、舅舅或兄長來擔任，坐在第一輛禮車，當禮車快到女方家時，就要放炮通知女方人到了，並確定女方也放炮回禮後，才能帶車隊進入女方家，雖然工作內容不困難，但過去常因放砲舅不專業造成悲劇。