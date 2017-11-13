台中市點亮最偏遠深山路燈 和平區居民行車更安心

2017-11-13 10:15

〔記者歐素美、張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍上任後成立和平專案，致力和平區偏遠山區建設，2年來完成山區4公里路平，並架設332盞路燈。其中位於台7甲近56K、海拔2000公尺的1盞，可說是「台中最遠的1盞燈」！建設局克服萬難在日前裝設完成，照亮長久以來黑暗的山路，獲得當地民眾肯定。

建設局長黃玉霖12日與和平區民代表會副主席羅進玉、和平區公所秘書及環山部落民眾、耆老，一同前往和平區視察最偏遠的路平路段「武陵路」及座落在台7甲56K處的獨立式立桿路燈。建設局長黃玉霖表示，這是市長最重視的一盞燈，也是2年來在和平裝設最偏遠的一盞燈，編號13228由區公所列管，當地親鄉看見深山裡終於有1盞市府為部落點亮的路燈，都相當開心。

黃玉霖強調，市府挹注偏鄉建設資源，從不因城鄉距離減短經費，未來會繼續為偏鄉打造平坦道路、增設路燈及相關建設，讓在地居民生活更便利。

環山部落的里鄰長表示，「要增設1盞路燈不容易！」過去縣轄時期，偏鄉資源相當短缺，而縣市合併初期和平地區的偏鄉公共設施也無法加速改善；山區道路狹窄崎嶇不平，路況不好，長久以來更是黑漆漆一片，當地居民回家、蔬果運輸和外地遊客通行，常因為山路太暗而險象環生。

居民表示，和平偏遠地區增設路燈、改善道路是居民長期的期盼，但礙於當地區公所經費不足，要增設1盞路燈更是困難，林市長近2年以專案預算投注和平地區，積極改善偏鄉各種公共設施，特別是道路排水及路燈增設，改善用路人通行安全，讓居民及遊客感受到市府對偏鄉的重視。

黃玉霖說，台中市最遠的1盞燈位於海拔1970公尺，在距離台中市警察局和平分局志良派出所前約1公里處山路急轉彎處，經過派出所即是通往宜蘭縣境，這條路是當地果農工作的重要道路，也是東北部旅客進入和平區域的重要聯絡通路。點亮這盞路燈，不僅代表是要照顧所有偏遠地方居民通行的安全，更展現市府的決心，排除萬難完成過去從未有人增設路燈的任務。

黃玉霖指山，過去偏鄉山區道路多數僅能在台電提供民生用電處，在台電桿上設立附掛燈具提供照明。這次為解決急彎處、交通危險問題，建設局協請台電增設電力桿，引電設置獨立路燈。

台中市政府自105年度起每年均編列2000萬元預算，在太平、和平、后里、霧峰、外埔、豐原、新社、石岡、東勢等9個偏遠地區，執行「山區農路點燈計畫」，增設1277盞路燈，其中和平地區2年共點燈332盞。