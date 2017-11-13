醫師納勞基法保證不跳票？陳時中：盡一切能力

衛福部長陳時中。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-13 10:09

〔記者林惠琴／台北報導〕受僱醫師納入勞基法預計2019年9月上路，衛福部長陳時中今日至立法院社福及衛環委員會進行專案報告，當被媒體問題確定不會跳票嗎？他強調，持續與勞動部協商中，目前想法是要照著既定時程走，盡一切的能力，但也坦言「明年的事情，我們都不敢說了，後年的事情怎麼說？」

陳時中表示，關於受僱醫師納入勞基法，住院醫師工時現用每週80小時的指引試辦，看看人力調配是否對於病人服務可達到適切性。

陳時中指出，這樣的標準與美國差不多，比歐盟當然多很多，但基本上擔心過勞是怕影響醫療品質與病人安全，因此涉及病人需要照顧、醫護人員是不是太過勞等問題，那在這樣的轉型期裡面，需要有一點適應的時間。

至於護理人員輪班間隔11小時，陳時中說明，現在勞動部有提一個方案是原則上11小時，但經過勞資協商可以降到至少8小時，衛福部也贊成，但是對於降低間隔時間的條件要嚴格規定，只有勞資雙方協商恐不夠，因此衛福部應該訂定一個指引，目前討論主要是指有重大疫情、重大災害、突發事件等情況，才有縮短的可能性。

陳時中強調，勞動部也明白醫療人力的整體規劃，與其他行業不太一樣，雙方持續協商中。