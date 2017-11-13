今起逐步回溫 週末入冬最強冷空氣來襲全台有感

今起各地溫度持續回升，週四、五高溫上看30度。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-11-13 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕昨（12日）受到東北風增強及海葵颱風外圍的水氣影響，除了北部、東北部有降雨外，中南部也偶有零星局部陣雨發生，今起東北風逐漸減弱，氣溫開始回升，週四、五（16、17日）高溫更可達30度左右。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，今北台灣仍偏濕涼，北部、東半部有局部雨，中南部的降雨狀況則隨著海葵颱風在昨天已減弱為熱帶性低氣壓，所移入的水氣越來越稀薄，局部、零星飄雨的現象也將減少；週三（15日）水氣減少，僅迎風面有局部短暫雨，週四、五天氣好轉，氣溫大幅回升，白天高溫將再度達到30度左右。

吳德榮提醒，本週末新一波東北季風及冷空氣南下，迎風面降雨，氣溫驟降，週五與週六白天的溫差將超過10度，預報顯示，週日（19日）清晨北台灣沿海地區有機會出現入冬以來最低溫，將下探14度左右。

氣象達人彭啟明也表示，週六開始南下的北方冷高壓，非常有可能是今年到目前為止影響台灣最強的冷空氣，不只北部的低溫可能降到15度，連中南部民眾也都有感，低溫也將來到17度，民眾可以開始準備冬裝禦寒了。