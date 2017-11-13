11/13 各報重點新聞一覽

11月旅遊旺季，遊覽車調度困難。（記者蕭玗欣攝）

2017-11-13 06:35

自由時報

中客回溫 11月瘋搶遊覽車

全台十一月瘋旅遊，遊覽車出現罕見的搶車潮！旅遊業者表示，今年不僅有亞洲最大郵輪來台靠港、四千名旅客湧進，十一月又是入境市場旺季，許多日本高中畢旅都於此時來台，加上中客市場明顯回溫，近期全台遊覽車調度陷入吃緊，甚至有業者一日遊的出車價格倍增喊到三萬元，「大家找車都找到瘋了、彷彿又回到中客來台的顛峰時期」。

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北市教育局徹查 救國團3學習中心未立案

救國團召集人白秀雄日前揭露，救國團全台六十八家終身學習中心，有十三家未立案、六家公安不合格，經台北市政府近期清查，救國團在台北市有劍潭、永春、北投終身學習中心三家未立案，其中永春終身學習中心更未有建築物公安檢查申報紀錄。

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惡男毒控性侵13少年 最小僅9歲

無法無天，竟把住家當炮房和刑房！坦承是同性戀的二十六歲林姓男子，兩年來以毒品控制少年，入夜後把少年帶到住處，點選三至五名供他逞慾，還以情趣用品助興，至少有十三名少年慘遭性侵，最小被害人僅九歲，惡行令人髮指，警方日前循線逮獲，雲林地方法院裁准將林男收押禁見。

詳見惡男毒控性侵13少年 最小僅9歲。

蘋果日報

大馬同框世紀複合 林志玲：給點空間 言承旭：真誠關心

台灣「第一名模」林志玲和「第一代偶像劇男神」言承旭（Jerry）被喻為最登對舊情人，2人分手11年，終於在今年「雙11」光棍節前世紀大復合！馬來西亞《中國報》上周五晚活逮兩人現身林志玲下榻的吉隆坡文華東方酒店，昨早網路再流出2人在飯店健身房的同框照。林志玲工作室昨先說：「謝謝大家的關心，希望能夠多留一點空間給藝人保留隱私。」 Jerry隨後回應《蘋果》：「很開心聯繫上了，是真誠的互相關心。」含蓄卻踏實地承認舊情復燃。

永遠的新鮮人 國寶級電影看板繪師「把每天當第一天」

國寶級電影看板繪師顏振發（65歲），人生中45年的光陰，堅持用手一筆一畫的畫出上千幅電影看板，無論再多挫折、病痛、壓力，也絕不放下畫筆；許多的大導演大明星的青澀模樣，都在他的筆下栩栩如生，但無論在電影的海報上、片尾的跑幕裡，卻從未見過他的名字。即使如此，他匠心依舊，不忘初衷，他說：「我畫的每一幅電影，都是從白布開始。每一天，也都是新的開始！」

聯合報

習安會後宋安會 兩岸關係APEC過招

中共國家主席習近平前天在越南峴港會見日本首相安倍晉三時表示，「在歷史、台灣等涉及中日關係政治基礎的重大原則問題上，要始終按照中日四個政治文件和雙方已達成的共識行事。」習近平強調，要以建設性的方式妥善管控兩國存在的分歧。

休旅車後車廂加根鐵桿避稅 車主有賺到嗎

近年休旅車大行其道，車商爭搶市場大餅，但市面上主要的國產休旅車有個公開的秘密，就是只要在後車廂加一根可拆除的橫桿，適用的貨物稅率，就從自用小客車變為客貨兩用車，從最高百分之卅減半為百分之十五，節稅價差至少十萬元。

中國時報

政府代拆前 以協調取代調處！都更釘子戶 行政救濟權擬刪

行政院政委張景森搬都更路障！日前完成《都更條例》審議，今（13）日向行政院長賴清德簡報，預料將刪除都更釘子戶「防火牆」、公辦都更仍需經50％住戶及面積同意，至於協議合建免徵土增稅提議，則考量多數地方政府稅收大減恐無法負擔，仍維持 現行減徵40％。

公股行庫籌組都更建經公司

為加速都市危險及老舊建築物重建都更，龍頭銀行台灣銀行擬召各大行庫、台灣金聯成立新「都更服務」建經公司，上周已由政務委員張景森主持第一次會議，預定由台灣金控董事長呂桔誠本周再度召開會議討論後續事宜，開會時間暫訂為周四。