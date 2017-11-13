女師夜市擺攤籌醫藥費 重症兒貼心送神秘禮圓夢

2017-11-13 00:06

〔記者王俊忠／台南報導〕就讀國中二年級的賴瑞謙，幼年罹患白血病、生命走鋼索；擔任小學老師的賴母費心照料兒子多年，提到兒子病情，賴母常眼紅哽咽，且兒子醫藥費龐大，她下課還到夜市擺攤張羅醫藥費。小謙知道媽媽辛苦、想送份禮物，因緣際會由南市重症兒童關懷協會委請珠寶設計師為賴母設計1件神秘的玉飾項鍊，12日賴母從兒子手上收到這份神秘禮、喜極而泣！

目前讀南市仁德國中的賴瑞謙，在他約6歲時白血病突然病發，小謙父母將孩子送到成大醫院治療，因為病情時常反覆，擔任小學代課老師的小謙母親鄭鋒鈴常陪兒子進出醫院，因有些自費藥物較有效，1顆藥要價3千元、1盒就要5萬元，代課的賴母與自接冷氣水電工程案做的賴父收入都不穩定，面臨兒子龐大醫藥費壓力，賴母幾年前就到夜市擺攤籌醫藥費與貼補家用，一直持續到現在。

雪上加霜的是小謙在98年白血病發作；101年右眼又出現視網膜剝離，不得已只好摘除右眼、裝上義眼。小謙的病況，讓小謙祖父母不諒解媳婦沒將孫子照顧好，小謙父母只好帶著小謙與小兒子從玉井搬到新化住。

因為常在成大醫院出入，賴母與同樣孩子有重症的南市重症兒童關懷協會成員認識後相互交流、打氣，小謙在成醫治療多年，白血病況獲得控制，但病魔再次打擊小謙，在治療白血病期間又發現有胸肋骨凹陷的「漏斗胸」問題，今年2月上台北求名醫花20萬元自費手術漏斗胸，因為接二連三的病痛纏身，使得已念國二的瑞謙比同儕身形瘦小很多。

小謙覺得媽媽照顧他身體多年很辛苦，常在醫院照顧他累到趴在病床上睡著，也花了很多醫藥費，很想送1份禮物給媽媽，這心願被重症兒童關懷協會成員陳文峯知道後，陳文峯找到同樣關懷兒童的珠寶設計師黃楨貞，小謙告訴黃楨貞老師「希望媽媽身體健康、不要煩惱他疾病、要多為媽媽著想」3大願望作為禮物意涵主軸。

黃楨貞就用珊瑚（象徵祝福）、冰種翡翠（象徵健康）及玉環（代表幸福圓滿）組合成玉飾項鍊，12日下午利用在南市東區裕和三街一家義式餐廳的協會聚會上，小謙從黃老師手中接過這件神秘禮物、再親手為媽媽掛上脖子。由於事前保密到家，不知情的賴母得知兒子與協會人員用心送上神秘禮，感動的紅了眼眶。

賴母說，兒子知道父母照顧他病體的辛苦，雖然有時不聽話、會有自己意見，整體來說，兒子算是乖巧、貼心的孩子，因為兒子很愛踢足球，才會設法讓他跨區到仁德國中念書，孩子也很獨立，會自己搭、轉車往返新化與仁德國中，她常鼓勵小謙要勇敢對抗病魔、養好身體，未來才有機會出國學踢足球；小謙都正面回應、表現的很樂觀。