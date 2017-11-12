58處公廁恐GG！柯P揮大刀要拆 擬換流動廁所上陣

若真拆除，大地處規劃在登山路口加裝流動廁所，但流動廁所因清潔需求，只能設置車輛能抵達的點，也坦承位山區步道恐無法滿足如廁需求。圖為虎山登山步道公廁。（記者鍾泓良攝）

2017-11-12 23:01

〔記者鍾泓良、蔡亞樺／台北報導〕市長柯文哲104年11月決議檢討無使用執照公有建築，今年動支第二預備金近1億元辦理補照，今年5月更宣示，若無法補照寧可拆掉。環保局共有69棟建築因無法補照須拆除，其中58棟屬於公有廁所，13棟更是攸關登山民眾如廁的山區公廁。大地工程處表示，若環保局真拆除，將在登山口多設置流動廁所，並提醒民眾山上無法如廁；若遇民眾忍無可忍或缺乏公德心在山上「隨地便溺」，大地處則說會加強清潔巡查。

這些廁所分布在信義、南港、文山、內湖等山區，大地處表示，山區鋼筋混凝土構造廁所早期已交給環保局維護，目前尚未收到環保局將拆哪些廁所。若真拆除，大地處規劃在登山路口加裝流動廁所，但流動廁所因清潔需求，只能設置車輛能抵達的點，也坦承位山區步道恐無法滿足如廁需求，因此會提醒民眾在山下提早如廁。

然而，因部分是市民親山步道，屬於一家大小爬山去處，若遇到長輩或小朋友內急，甚至缺乏公德心民眾在山上隨地便溺該如何因應。大地處坦言，廁所拆除初期難免會有狀況，因此也做好將加強清潔的準備。

環保局官員則表示，市議會在65至67年間，要求環保局收回管理維護，一開始就沒有使照，到底誰或哪個單位興建已不可考。環保局說，部分公廁位於國有地或私地，若要拆除重蓋取得使照，中央或私地主要求環保局須價購才予以同意；環保局徵詢當地里長的意見，表示這些公廁有高度需求，加上公廁並無治安與使用安全上的問題，將會暫緩拆除。

議員李慶元指，流動廁所屬於臨時使用，並非長期固定使用，若北市府長期使用，不僅數量不足、難以整潔。他也提醒，把流動廁所當固定設施將有違建疑慮，「除非在底下加輪子推著跑」。

他直說，政府本來就沒有必要拆除無使照公有建築物，只是柯文哲搞不清楚狀況，底下局處才須用荒謬作法擾民，批是「畫蛇添足」、「不食人間煙火」。