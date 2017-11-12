桃園花彩節破104萬人次 觀眾瘋拍這些…

蘆竹花區有騎著掃帚的花彩婆婆。（記者李容萍攝）

2017-11-12 22:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園花彩節從10月28日在楊梅登場，已陸續開放6個花區，最後壓軸登場的大溪花區將於18日登場，市府農業局統計，迄今天傍晚6花區參訪人潮已達104萬人次；甫於昨天開幕的龍潭花區，在花海區出現1架亮眼的白色鋼琴、彩蝶座椅，以及2隻造型可愛的小蜜蜂，彷彿就像是童話場景，吸引大人、小孩爭相合影。

這架白色鋼琴是在地龍潭「熊爸創意再生修惜站」的參展作品，由負責人「熊爸」熊國興利用回收的四方型的大型熱水器，切割出琴鍵面，鋼琴後方的外型使用抽油煙管組合，再加上用鐵材組合的鋼琴腳架，琴鍵是用木頭上色排組；花田裡另有彩蝶座椅和一大一小模樣的小蜜蜂，分別是用舊圓椅做底部、回收的大型汽油桶、汽車冷媒桶等，再加上鐵皮、鐵條切割出造型及烤漆彩繪完成。

農業局長郭承泉表示，包括楊梅、中壢、蘆竹、平鎮、圓光禪寺5個花區的配合活動均已告一段落，由於各花區花況仍值得探訪，活動期間所搭配的大型裝置藝術品，將保留於現場與花海一同持續展出，欲知各花區的最新花況可加入臉書粉絲團「2017桃園花彩節」或上活動官網查詢。

農業局也網搜最新的IG打卡熱點，包括首先開跑的楊梅花區有大面積的漸層百日草花海，中壢花區的打卡秘境是位於靠近東芝路旁的大片向日葵及大波斯花海，蘆竹花區有騎著掃帚的花彩婆婆是最夯景點，平鎮花區的熱點在櫻花步道旁的入口花區；圓光禪寺花區展出的「風車同樂會 小小羊兒遊花海」成為各個年齡層遊客指定活動必訪景點，療癒指數破表，其中小羊預計14日撤場。