曹公文化季踩街巡禮今登場 近千人漫遊鳳山城

電音三太子打頭陣，為活動揭開序幕。（記者陳文嬋翻攝

2017-11-12 22:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「曹公文化季踩街巡禮」今登場，鳳山區15個在地社團近千人參加，一路從曹公廟擊鼓出發，繞行鳳山龍山寺等3大廟宇，體驗在地人文巡禮，場面熱鬧滾滾。

曹謹於清道光年間擔任鳳山知縣時，開圳及修築城樓等安定民生，尤以曹公圳對後世影響最大，奠定高市繁榮基礎，地方民眾感念曹公德政，每年曹公誕辰舉辦慶祝活動。

立委許智傑邀集農田水利會今舉辦「曹公文化季踩街巡禮暨節能減碳活動」，吸引近千人參加盛會，有意參選高雄市長的立委劉世芳、鳳山區長劉勝元也到場，與在地民眾一同歡慶曹公生日，場面熱鬧滾滾。

15個鳳山在地社團齊聚踩街，在曹公國小悠揚樂音、電音三太子打頭陣，為活動熱鬧揭開序幕，近千人從曹公廟擊鼓出發，繞行鳳山3大信仰中心的雙慈亭、鳳山龍山寺及鳳邑城隍廟，再回到曹公廟集結，全長大約3公里。

北門里民在里長謝秀霞帶頭下，自製面具、精心打扮，成為踩街全場焦點，3大廟宇也貼心準備點心及茶水，免費供應民眾補充熱量，還能親近鳳山古城中香火鼎盛的廟宇，感受歷史、文化的薰陶。

許智傑表示，今年以低碳、節能的踩街形式，在鳳邑城體驗一場愜意的人文巡禮，讓每年的曹公文化季活動，展現出不同的特色，也讓年輕世代透過藝文活動，了解曹公及在地歷史文化。