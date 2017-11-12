國標舞世界盃台灣賽600人舞力全開 地主抱回全球第8

國內業餘組拉丁舞蔡明修、劉亭君，在「 WDC-AL國標舞世界盃台灣公開賽」奪得國內積分總冠軍。（記者李容萍攝）

2017-11-12 22:27

〔記者李容萍／桃園報導〕「2017 WDC-AL國標舞世界盃台灣公開賽」今天在中原大學體育館舉辦台灣巡迴積分賽總決賽，計有16個國家、600位選手參賽；桃園市長鄭文燦蒞會歡迎各國選手，並預告明年10月28日將在桃園巨蛋體育館舉辦壓軸賽事，希望透過賽事提升台灣國標舞的水準，同時讓市民欣賞到世界級的國標大賽。

鄭文燦指出，國標舞是結合力與美的比賽，今年是桃園首次與中華民國國際運動舞蹈發展協會合作，在理事長劉順益、市議員黃傅淑香協助下辦理世界級國標舞賽事，提供國內外選手競技交流的舞台。

比賽成績傍晚揭曉，國內業餘組拉丁舞蔡明修、劉亭君，業餘組摩登舞葉大誠、孫綺分別獲得WDC-AL國內積分總冠軍；代表桃園參賽的選手陳楊奕、曾小蕾，獲得亞洲業餘公開拉丁亞軍。

另外，吳樹威、蕭聿辰獲得亞洲職業公開摩登冠軍，台灣職業組拉丁選手許均任、侯婉綾以及莊孟學、游舒婷，兩對選手分別獲得亞洲職業拉丁亞軍及季軍，許均任、侯婉綾還是唯一一對跳進世界職業拉丁決賽的台灣選手，獲得第8名佳績。

場內並邀請英國黑池拉丁冠軍代表美國拉丁舞世界冠軍Ferdinando Iannaccone、 Yulia Musikhina演出，現場觀眾無不驚呼連連。