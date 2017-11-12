單車界「歐巴桑」即刻月老 「未婚男女單車行」大鵬灣出發破「落山風」

落山風挑戰賽和未婚男女單車騎乘活動從大鵬灣「騎跑」，折返點是恆春機場。（記者陳彥廷攝）

2017-11-12 22:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣超級鐵人三項協會今天在屏東東港大鵬灣舉辦單車活動，其實是被稱為「OBS」（歐巴桑）的黃麗淑連續第5屆主辦別開生面的「未婚男女單車騎乘」，今年還特別巧妙安排在「雙11」光棍節之後；她說，希望藉由體驗騎車的「共患難」，搭起未婚男女間友誼橋樑，燃起未來的希望。

可別小看有別於傳統相親的聯誼活動，黃麗淑連辦5屆，少說已促成10對佳偶，由於有著共同興趣，感情更易升溫，這一切原來是來自黃麗淑的丈夫鄭文章，鄭文章生前是台灣單車界名人，還是法國1200公里極限挑戰賽開賽116年來首位完賽的台灣人，喜愛和車友熱熱鬧鬧聚齊一堂的兩人，在鄭過世後，原本要淡出單車圈的黃麗淑在旁人的力勸下，反而更加專職投入舉辦活動。

有了動輒200公里的挑戰賽，短距離的族群也得照顧，每到秋冬，黃麗淑則要利用落山風來考驗車友，她說，選在落山風季騎往恆春就因狂風是大威脅，騎完全程得靠著意志力，而此時未婚男女們也能互相扶持鼓勵、培養感情，透過相同興趣結識，之後若對彼此有興趣，還有可能再連袂報名其它賽事，一群車友間的互動，尤其其中特定男女的互動，猶如患難見真情般的歷練，促成不少佳偶。

今天一早，大鵬灣下著毛毛雨，近百名車友有百k組，也有56k的逍遙組，全都冒雨出發，折返點最後全改為恆春機場，其中枋山補給站的工作人員賴玉樹和林綺珍看似平常，但他倆就是參加活動而讓感情升溫成盪佳侶。

賴玉樹大方表示，兩人都愛騎車，但男方要展現紳士風度，「沒風要推車，有風要破風」，像落山風季節，就是男生大方展現實力和體貼的時刻，沒風要適時推車，有風則要在前方破風。林綺珍則笑說，有人陪伴，累時能互相鼓勵，完成原本單騎無法完成的路途，對自己是個肯定，在疲憊時有人能扶持更令人暖心。

「也算是傳承先生生前志趣。」黃麗淑說，由於以往只有協辦大活動的經驗，所幸有很配合的車友們幫忙，協會也成功取得法國1200公里極限挑戰賽賽事在台灣的唯一認證，車友若想到法國征服全程，就得依序通過該協會所舉辦的「瘋」系列單車活動認證，而她持續傳承湊合未婚男女成「單車界月老」，也因熱心，被尊為「單車界OBS」。