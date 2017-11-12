年輕鏢手只剩3人 台東鏢旗魚文化恐走入歷史

老鏢手們擔心，20年後這項較為環保的捕魚文化將走入歷史。圖為鏢旗魚示意圖。（圖擷取自Youtube＿公視紀錄片《戰浪》）

2017-11-12 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕鏢手凋零，台東成功鎮的鏢旗魚文化也日漸衰微，老鏢手們擔心，20年後這項較為環保的捕魚文化將走入歷史。

根據《中央社》報導，台東縣政府文化處今邀請張旺仔、田文堂、蘇銘勝3位旗魚老鏢手經驗分享。蘇銘勝回憶，鏢旗魚的全盛時期是80年代，新港漁港就有50、60艘鏢旗魚船，不過在10年前開始使用流刺網，鏢旗魚船便逐漸沒落，現在只剩下20艘，專業的只有10艘，30歲以下的年輕鏢手只有3人。

蘇銘勝表示，當鏢手辛苦又危險，除了要站在5、6公尺高又沒有依靠的鏢台上以外，還要頂著大風大浪，一不小心就會落海，「鏢手斷手、斷腳的機率10人有8人」。

報導中指出，目前新港漁港只剩下20艘鏢旗魚船，主力鏢手都已經40歲了，而根據新港區漁會的統計，漁貨量正以一年800萬公噸的速度遞減，直到去年僅剩下3800萬公噸，漁業的快速萎縮，使年輕人不敢再投入漁業。

成功鎮文史工作者王河盛表示，成功鎮的鏢旗魚文化，是日治時期流傳下來的，早期的漁民是搭乘舢舨釣旗魚，後來經日本人引進漁船和鏢旗魚技術，鏢旗魚因此開始發展。王河盛說，當時新港漁港會將旗魚送到基隆港，再銷往日本。