單親父礁溪泡湯瘁逝 自閉兒猶在門外苦等

2017-11-12 21:42

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭48歲蕭男今天帶著16歲患有自閉症的兒子到礁溪旅館泡湯，但是沒想到意外死亡，兒子在浴室門口還沒意會到父親已經離世，還在門外等著爸爸。蕭男的老婆已經過世，多年來由他撫養2名兒子長大，現在留下2名未成年的兒子。警方表示，初判沒有他殺嫌疑，疑似心臟問題過世。

蕭男今天中午11點左右帶兒子到礁溪的旅館泡湯，但是過了應該退房的時間，卻遲遲沒有出來，業者因此前往查看，但是敲門也沒有人回應，擔心發生意外，開門後發現蕭男泡在浴缸裡面，一動也不動，趕緊通知消防隊前來搶救。

消防隊到場後，發現蕭男坐在浴缸內，浴缸放滿水，但是都已經涼了，口鼻則在水位上面，送醫急救後仍宣告不治。院方表示，蕭男到院時身體都已經僵硬，出現屍斑，死亡時間可能已經有4小時以上。

警方表示，死者有長期高血壓及癲癇症狀，經現場勘察沒有發現打鬥跡象，身上也沒有明顯外傷，初判沒有他殺嫌疑，死亡原因不排除是心臟方面的問題，全案報請檢察官相驗。

蕭男過世時，患有自閉症的兒子就在浴室門外等著，等爸爸泡湯出來，但是一直到父親送醫時，他還不太清楚爸爸已經過世。蕭男友人表示，蕭男在移民署宜蘭收容所擔任警衛的工作已經有10年的時間，5、6年前妻子過世後，他就獨自帶著2名兒子一起生活，今年母親又剛離開人世，但是他仍然一步一腳印的在努力過日子，沒想到發生這樣的意外。