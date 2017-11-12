感謝世大運相挺 柯P當人形立牌和5000志工合照

台北市長柯文哲12日出席「2017世大運志工感恩活動」，致詞感謝志工在世大運期間的付出，並與志工合影留念。（記者張嘉明攝）

2017-11-12 21:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為感謝志工相挺，讓世大運圓滿落幕，台北市社會局今下午在南港展覽館舉辦「世大運志工感恩活動」，邀請多位知名歌手接力熱唱，市長柯文哲蒞臨致意，還擔任人形立牌，和逾5000名志工分批合照，現場氣氛嗨翻。

因行程延宕，柯文哲比表訂時間遲了15分鐘才到場，但志工們在看到市長現身一瞬間，仍然相當給面子的一湧而上，搶著跟柯文哲握手、拍照，當柯文哲在舞台上致詞時，更有不少在台大志工反拿手機和台上的柯文哲「合照」。

柯文哲首先為遲到致歉，接著說，世大運圓滿落幕，台灣選手拿到90面獎牌，是世大運成功重要因素之一，但更重要的是，將近1萬4000名志工，來自各地的無名英雄，因為有志工在賽會期間的協助，才能完成這個艱難歷史任務，世大運是台灣的世大運。

柯表示，有句世大運口號「台灣走出去、世界走進來、讓世界看見台灣」，正因為有志工的努力，大大提升世大運的形象，成為國民外交最佳典範，也因為世大運讓台灣團結一起。

社會局說，世大運期間，有將近1萬4000名志工投入，服務範圍涵蓋5個縣市、79個競賽與非競賽場館，其中不少志工服務時數超過200小時，希望透過感恩大會，向辛苦奉獻的志工表達最高謝意。

台北市長柯文哲12日出席「2017世大運志工感恩活動」，致詞感謝志工在世大運期間的付出。（記者張嘉明攝）

台北市長柯文哲致詞時，不少台下志工自拍跟市長「合照」。（記者沈佩瑤攝）

台北市長柯文哲12日出席「2017世大運志工感恩活動」，致詞感謝志工在世大運期間的付出，並與志工合影留念。（記者張嘉明攝）