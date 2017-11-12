醫病》癌症病人累是應該的？ 癌疲憊可能需要治療

2017-11-12 20:25

〔記者林惠琴／台北報導〕「癌因性疲憊」是癌症病人常見困擾之一，對於生活品質有很大的衝擊，但患者容易誤認「累是應該的」而被忽略，未能及時接受評估與治療，為推廣正確觀念，台灣癌症安寧緩和醫學會、台灣腫瘤護理學會首度制訂「癌因性疲憊症臨床治療指引」提供參考，也呼籲民眾「累」要說出來！

癌疲憊不是單純疲倦，無法透過休息緩解，有些患者在抗癌治療前已出現，治療期間症狀加劇，癌症病人約9成有相關問題，其中，更有1/4屬於中重度疲憊症，需要藥物協助治療。

台灣癌症安寧緩和醫學會理事長吳錦榕表示，癌疲憊與吃不下、睡不好等困擾常常連動出現，一旦營養不好、失眠，會更容易疲憊，形成惡性循環，在抗癌路上心力交瘁，甚至乾脆治療喊卡，容易成為癌症治療的絆腳石。

台北馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師謝瑞坤指出，癌症病人經常覺得「累是應該的」，但並非如此，當有疲倦的感覺時，其實是癌疲憊症狀表現，應該多加注意，建議在癌症治療前，先對癌疲憊做早期評估與因應，例如治療期間可透過規律運動，或是高纖低脂、蔬果等飲食來改善症狀。

新制訂的「癌因性疲憊症臨床治療指引」建議，癌症住院病人可每日評估一次疲憊情形，門診患者則於每次回診時接受評估，可運用疲憊量尺以0至10分評估，詳情可上網查詢。