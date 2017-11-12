週一高溫略升北東有雨 週六氣溫將驟降

受東北風及南方雲系北移影響，明日低溫約20至23度，北部、東北部整天較涼，高溫約24至27度；其他地區高溫約有28至30度。（記者王藝菘攝）

2017-11-12 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕本週天氣忽暖忽冷，明（13）日北部東部天涼有雨，其他地區早晚稍涼，各地高溫則會比今天略微上升，但週四、週五短暫回溫後，週六（18日）將有新一波東北季風及冷空氣南下。

中央氣象局預報，受東北風及南方雲系北移影響，明日低溫約20至23度，北部、東北部整天較涼，高溫約24至27度；其他地區高溫約有28至30度，南部因降雨可能稍趨緩，高溫可達近30度。

降雨方面，明天東北部地區降雨時間較長，北部、東部及東南部有短暫降雨，可能有局部較大雨勢，其他地區則偶有局部短暫小雨。

「天氣風險公司」表示，本週東北季風將會逐漸減弱，白天氣溫將會有緩慢回升的情況，但到下個週末東北季風又會再度增強，北部氣溫將會大幅度下降。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，東北風明天將略為減弱、週二又再略增強，低溫微幅變化，北台灣偏濕涼，週四、週五天氣好轉，氣溫將大幅回升，但週六開始又一波東北風南下，氣溫將驟降。

空氣品質方面，明日雲嘉南以及高屏地區的空氣品質指標（AQI）為橘色提醒，對敏感族群身體不健康，提醒民眾外出注意。其他地區空氣品質指標均為良好至普通。