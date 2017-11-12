缺乏資訊及公共參與 兒盟籲社會支持兒少「表意權」

兒盟與兒少代表主張「兒少也有表意權」。（兒福聯盟提供）

2017-11-12 20:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕學生在近年許多社會議題扮演重要角色，但兒福聯盟今公布的調查則指出，我國兒少雖然對現在熱門議題包括同婚、十二年國教、廢死、安樂死等議題都有超過5成表示關心，但絕大多數都是「鍵盤式關心」，真正會實際參與上街僅有2％。兒盟指出，這與參與環境不友善有關，有3成以上兒少擔心意見不同被排擠，超過4成家長態度保守，認為要以課業為重。兒盟呼籲，表意權也是兒少權利，政府應該營造出友善學習環境，提供符合兒少閱讀資訊的方式，社會鼓勵多元思辨來改善。

兒盟的調查中指出，兒少自己認為對熱門社會議題瞭解只在及格邊緣；在參與方面，大多數兒少會注意社會議題，但是進一步討論的話，4成2不會主動與人討論，原因可能在於擔心若表達意見，可能會遭人批評或排擠。

至於議題關心的細節方面，兒盟表示，超過4成家長認為時事涉及層面太廣且深，擔心孩子難理解，一方面也怕過度涉入變成社運人士，所以更有超過5成家長希望「先把書讀好」。而因此超過4成兒少對社會議題採取被動態度，獲取資訊來源變成依賴網路，但網路上充斥著許多片面、偏頗甚至是不實的訊息，使得兒少雖然關心，卻沒有完全了解議題的內涵。

而從現有體制來分析，兒少對於政府相關政策也有意見，近7成兒少認為政府在兒少相關政策上，沒有為兒少提供足夠且易理解的資訊，而在民主參與上，超過6成6兒少認為政府未提供兒少參與機會。

兒盟說，兒少有權利參與公共事務討論，也應享有表達意見的機會，因為孩子可以從討論的過程中練習獨立思考、聆聽、尊重等重要知能，所以呼籲家長、學校、政府各界都應該努力，提供孩子多元資訊，才能夠培養思辨能力、表達自己想法的能力。