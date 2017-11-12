霧峰四德路路祭 鍾馗壓煞人車淨空

霧峰區四德路今天舉行路祭法會，傍晚並舉行鍾馗掃路壓煞儀式，民眾避免沖煞紛紛改道並緊閉門窗，整條路空蕩蕩。（記者陳建志攝）

2017-11-12 19:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區四德路是霧峰通往烏日的要道，因交通繁忙事故頻傳，地方為祈求鄉親出入平安，5年前由北柳里三官大帝廟首度舉行路祭，今天再度結合鄰近共5里舉行路祭，除擺放地上的祭品綿延約2公里，下午5點半開始還舉行少見的鍾馗掃路壓煞儀式，為避免民眾沖煞到，儀式進行期間特別封閉雙向約1.7公里路段，兩旁民眾也都緊閉門窗，希望未來都能出入安全。

霧峰北柳里長陳宗旺表示，霧峰四德路是霧峰通往烏日，以及前往中投公路、國道3號的聯絡要道，每天通行車輛眾多，因交通事故頻傳，並有死亡車禍，5年前在鄉親要求下，由地方信仰中心三官大帝廟發起舉辦路祭法會，因依照習俗，相隔5年、10年需連續舉辦3次才算圓滿，今天再度舉辦道路祈安普施法會，包括霧峰區長李鴻裕、立委顏寬恒、市議員李天生等人都到場。

陳宗旺表示，路祭法會除北柳里，包括四德路沿路的南柳、四德、五福、丁台各里都有民眾參加，路祭的祭品共1500份，特別的是祭品不同於一般普度放在桌上，而是將包括飯擔等祭品直接擺在地上，一路從中正橋頭綿延至丁台路，全長超過2公里，相當壯觀。

今天傍晚5點半開始，更舉行少見的鍾馗掃路壓煞儀式，為了讓儀式順利舉行，並避免沖煞到運勢不佳的民眾或幼兒，事先已經提醒民眾改道，今天傍晚5點開始，四德路從中正橋到平溪橋間約1.7公里路段就雙向封閉，沿途都安排守望相助隊員疏導交通，兩旁住戶也都緊閉門窗避免沖煞，讓原本繁忙的四德路顯的空蕩蕩，民眾都希望法會過後大家出入都平安。