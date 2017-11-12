桃市研發空汙監測無人機 明年3月上路

桃園市環保局與中原大學合作研發搭載空氣品質監測器的無人飛行機，預計明年3月能發表上路。（記者陳昀攝）

2017-11-12 19:21

［記者陳昀／桃園報導］讓空氣污染無所遁形！桃園身為工業重鎮，環保局的環境稽查人員身負重任，但經常受限於人力及實際環境阻礙，追查污染源實為不易，環保局今年和中原大學合作，研發搭載空氣品質監測器的無人飛行機，預計明年3月發表上路。

「無人機結合環境監測器，桃園算是全國首創！」環保局長沈志修表示，過去各縣市環保局大多曾運用無人機稽查，但都是利用空拍機代替雙眼尋覓污染源，為推動智慧環境稽查，環保局向中原大學提出需求，再由中原大學環控防災科技中心主任張達德率領學生研發。

環保局環境稽查科科長林立昌指出，過去接到民眾陳情有異味時，追查污染源只能由稽查人員自行判斷，或手持監測儀器慢慢尋找，但又受制於許多稽查場所的地形、圍牆等，人力無法輕易抵達、採樣。

林立昌表示，這款稽查用無人機，透過環控中心開發的控制系統與感測器，能迅速偵測各地段的濃度變化，幫助稽查人員快速、精確地找到空氣污染源，未來更可望推廣至其他稽查用途，代替稽查人員「上山下海」。

林立昌說，桃園7大工業區中，觀音工業區陳情案件數明顯較多，且多為化工業、電子業，若業者偷排，對居民健康影響甚鉅，因此第一波鎖定於觀音工業區試辦，若績效良好，將推動到各區。