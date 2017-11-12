待轉行動遭取締 騎士號召明「路過」中山分局轄區

不滿強制兩段式左轉，機車騎士發起「待轉大富翁」行動，全台遍地開花於各地路口連續待轉，圖為10月21日於台南行動畫面。（台灣機車路權促進會提供）

2017-11-12 18:52

〔記者陳宜加／台北報導〕不滿強制兩段式左轉，機車騎士發起「待轉大富翁」行動，全台遍地開花於各地繁忙路口連續待轉，日前遭北市警方以妨礙交通為由取締。台灣機車路權促進會今天嚴正抗議，明天上午號召騎士「路過」中山分局轄內路口，表達訴求。

促進會今年3月於國發會公共政策網路參與平台發起連署，質疑待轉區反成為「待撞區」，訴求解除禁行機慢車道、解除強制二段式左轉，超過5000人附議。

但交通部回應，各縣市城鄉差距大，駕駛習慣也不同，應尊重各地道路主管機關交通管理規劃，現行法規也已有彈性，應因地制宜綜合評估，尚無需要修法。

為此，促進會10月底發起「TGIF待轉大富翁全國連線」行動，機車騎士於各繁忙路口無限次待轉，吸引更多人關注議題，迄今行動已超過10場，遍及台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地，而根據規劃，行動將一路持續至12月底，預計還有至少14個場次。

但日前有機車騎士響應行動，遭北市中山分局警方強力壓制，造成其中一名吳姓台大生受傷，引發爭議。促進會今天聲明，表示行動完全符合現行交通道路安全規則，警方以妨礙交通為由舉發，不具合法基礎。

促進會執行長周志彥譴責，警方濫用強制力，已逾職權，明天上午將發起「早鳥待轉大富翁」行動，號召機車騎士「路過」中山分局轄內的南京、松江路口，訴求取消強制待轉，「要讓政府知道機車族之怒！」

周志彥說，由內側車道直接左轉是國際統一標準，但我國現行取締方式為無論內、外側，左轉一律開罰，其實「交通安全規則」已明確定義，提前切換至內側道並於30公尺前打方向燈後左轉，卻直接排除機車。

「強制機車待轉並非安全的政策。」他說，待轉區空間太小，不少機車騎士被迫違規停等在格外或占用人行道、甚至遭來往汽車擦撞，險象環生。取消禁行機車道、不強制兩段式左轉，也能減少尖峰壅塞情形。

交通部路政司表示，轉彎須依照標誌、標線，由地方政府考量每處路口狀況設置，如台北市松德、松山路口已開放可以直接左轉或待轉，但各地各處路口狀況不一，權責由地方政府評估。路政司長陳文瑞則說，直接左轉恐造成更多衝突點，待轉更保障行車安全。