高雄封街搶拍懸日 上千人失望而歸

高雄封路拍懸日活動，吸引1、2千人。（記者李惠洲攝）

2017-11-12 18:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕上千位攝影同好，今天傍晚聚集高雄市青年路段，苦等1年2次的｢懸日｣奇景現身，無奈天公不作美，太陽公公始終未露臉，個個失望而歸。

英國神祕的巨石陣，每到夏至或冬至，日出與日落運行軌跡剛好會落在巨石石柱間，美國紐約曼哈頓也因為「棋盤式」街道建築，每年夏至前後21天，會發生日落街道盡頭，陽光灑滿東西向街道，稱為「曼哈頓懸日」（Manhattanhenge）奇景。

高雄得天獨厚，同樣擁有棋盤狀街道，特別是青年路僅與正西向相差19度，根據氣象局網站觀測資料，高雄是台灣觀看「懸日」最佳城市，每年有2次欣賞懸日的機會，分別是1月27至29日間、11月11至13日間，橘紅太陽落在青年路兩旁玻璃帷幕大樓間，夕陽餘暉把整條街道渲染成金色大道。

高雄市觀光局今天傍晚4點至5點半，在青年與民權路口，首度舉辦「攝影好手照過來 ，高雄懸日邀你挑戰」活動，為了攝影者的安全，並實施交管封路。

雖然高雄市今天天候不佳，雲層很厚，上午10點多就有民眾到現場等候，下午2點封鎖線拉起，立刻搶佔第一排，估計現場人潮約蔓延1公里，至少有1、2千人。

一名72歲的莊姓阿嬤拿著專業大砲相機，搶占第一排，她透露自己是第一次拍懸日，但天氣不好，她感到很失望。

高雄市觀光局長曾姿雯到場與民眾一起等候懸日，西方天空雖然陰沉，但隱約露出一絲紅光，上千人不死心，苦苦等候，直到傍晚5點20分天色逐漸黯淡，大家才死了這條心。

曾姿雯表示，拍攝懸日的最佳地點，位於青年與民權路口，每次都吸引大批攝影同好，在路中央的分隔島佔位，為了攝影者的安全，明年的懸日來臨時，仍將封路讓大家拍個過癮。