價值1200萬被銀行拒保的老樹 亞太盆栽展免費看

會場展出這盆百年真柏有1200萬的價值。（記者陳冠備攝）

2017-11-12 18:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕第14屆亞太盆栽與賞石聯展已經在彰化縣永靖鄉成美文化園展出，本次聯展特別展出價值1200百萬的百年真柏以及樹齡350年的五葉松，成為鎮場雙寶，另外還有已故的台塑創辦人之一王永在獨家珍藏的真柏，也是首度曝光。成美文化園表示，這次展出50盆盆景中，不是破百萬就是破百年，根本沒有銀行敢承保，不過為讓民眾欣賞，展出期間一律免費參觀，展期到本月26日止。

收藏家游振乾表示，該盆價值1200萬的百年真柏，為國內真柏養盆時間最久，也是最古早的3大盆景之一，而樹齡350年的五葉松，屬於罕有的山採樹，其樹形受自然風化影響，展現特有神韻，很難仿效，30年前就有120萬的價值。

游振乾說，喜愛盆景藝術多年，也曾連續5年榮獲華風獎肯定，因這2盆造價不斐的盆景原主人年事已高，一直在尋求新主人，在諸多因緣下願收購繼承。游振乾也說，這次亞太展有可能是在台最後一次辦展，因此才會特別拿出參展，希望讓民眾也能一賭國內盆景藝術的傑作。

主辦單位表示，成美文化園本身收藏有200年的黑松與400年紫檀等老樹，庭園價值與維護兼具，這次首度承接國際盆栽展，面對這群「老嬌客」也曾想找銀行承保，但國內銀行對於老樹價值認知有異，不願承保，只好每日都得派出多名園藝師父照三餐灑水照顧，員工也不定時巡邏檢視。

山採的五葉松，樹齡已有350年。（記者陳冠備攝）

已故的台塑創辦人之一王永在獨家珍藏的真柏，首度曝光。（記者陳冠備攝）

亞太盆栽賞石展，展出海內外國家盆景藝術傑作。（記者陳冠備攝）

成美文化園區珍藏樹齡200年的黑松樹。（記者陳冠備攝）

為照顧這些百萬老嬌客，園藝師傅需一日三次澆水灌溉。（記者陳冠備攝）