女童彩繪石虎贈市府 林佳龍盼藉花博帶動美感覺醒

2017-11-12 17:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕小四生陳曦以「台中花博吉祥物─石虎家族與馬」為主題進行創作，今天致贈部分畫作給市府。市長林佳龍肯定在她充滿童趣的筆下呈現繽紛燦爛的畫作，也鼓勵民眾以各種方式與花博結合創作，讓城市美學充滿於每個人生活之中。

火鍋店老闆陳文廷的女兒陳曦擅長繪畫動物、風景等素材，曾獲香港杜菲藝術中心世界遺產奇觀繪畫比賽第2名，經立委黃國書引薦，以「台中花博吉祥物─石虎家族與馬」為主題，創作一系列畫作，林佳龍今天前往陳家相見歡，並在畫作上畫龍點睛。

林佳龍說，台中花博除是花卉盛會外，更是城市美學與市民美感覺醒的運動，要藉由花博喚起每個人的美感天賦，讓人們對於世界的感受以多元方式呈現出來；而市府為保育生態改變展區規劃，並希望透過石虎作為花博吉祥物，向更多人傳達生態保育理念。

林佳龍說，陳曦小朋友所繪的石虎，就是透過繪畫與花博結合的良好例子，他鼓勵市民朋友以各種方式與花博進行結合，除了石虎家族外，還有生產與生活等面向可以發揮，讓城市美學充滿每個人的生活中。

陳曦則說，雖然自己年紀小，但仍善盡小小市民的力量為花博貢獻心力，未來將繼續努力，感謝各界肯定。

陳文廷表示，陳曦從3歲開始學畫，9歲起跟著父母環遊世界，在回國後即展開一系列「陳曦看世界」的圖畫創作，還有「陳曦看動物」的系列；黃國書看到畫作後感到相當驚艷，鼓勵陳曦創作「陳曦看花博」系列，希望能一起讓台中發光發熱。

黃國書強調，近日中區電子街為柱子遴選彩繪藝術作品，陳曦小朋友打敗參賽者獲得第1名，店家也使用她的作品彩繪，電子街跟著生意盎然。