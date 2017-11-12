中鋼集團送員工大禮 台中安居中心優惠宅只算成本價

2017-11-12 17:26

〔記者陳建志／台中報導〕中鋼集團今天舉行台中場集團結婚，共有51對新人參加，公司除送上1萬6000元蜜月津貼和6800元贈品津貼，祝福所有新人白首偕老，還現場送上大禮，宣布自行購地興建的264戶安居中心即將在明年5月交屋，每坪售價約11萬多，至少比市價便宜1到2成，預計年底開放中龍鋼鐵員工登記抽優惠宅，希望所有員工能安心上班。

中鋼集團今天在龍井區公所禮堂舉行員工集團結婚，包括中鋼、中龍公司共有51對新人參加，現場布置喜氣洋洋，並安排悠揚的小提琴演奏，51對新人在音樂聲下走著紅地毯進場，接受親友的祝福，並開心宣誓互許終身的幸福生活宣言。

中鋼公司董事長翁朝棟出席擔任證婚人，中鋼總經理劉季剛、中龍公司董事長王錫欽則分別擔任男方、女方主婚人，翁朝棟分享自身經驗表示，圓滿的婚姻要相互體諒、多包容，彼此不斷學習，並送給所有新人1萬6000元蜜月津貼和6800元贈品津貼，更送上大禮表示，自地興建的安居中心明年將完工，只要是中龍員工都有權抽籤購買，因售價低於市價，讓台下新人滿心期待。

中龍鋼鐵行政副總梁雅棠表示，安居中心是公司在梧棲重劃區內購地自建，15層樓高的員工住宅，共有264戶，希望中龍的員工在居住無虞下能全心拼事業，因是給員工的福利不是為了賺錢，以成本價出售，房價約比附近市價低1到2成，每坪售價約11萬多，規劃有二房、三房和四房3種房型，明年5月可完工交屋，預計年底開放給有興趣的員工登記，同一戶若有2人以上有興趣將由抽籤決定。