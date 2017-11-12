竹金龍帶頭「演」出 南投社造展成果

南投縣竹山鎮中崎社區透過「金龍獻瑞」演出，與各界分享竹編「龍」文化傳承的社造成果。（記者謝介裕攝）

2017-11-12 17:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府文化局今日舉辦1場別開生面的「社區營造劇場大匯演」活動，社區民眾用「演」的方式，展現社造成果，有別於專業團隊，多了一分對家鄉、土地的情感。

南投縣竹山鎮中崎社區透過「金龍獻瑞」演出，與各界分享竹編「龍」文化傳承的社造成果。（記者謝介裕攝）

此次社造成果以「看見南投生活力、社區生命力」為主題，總共有18個社區團體參加，尤以竹山鎮中崎社區金龍故事最受注目，因傳承出現嚴重的斷層，導致竹編「龍」文化與技藝有消失之虞，縣府文化局得知事情的嚴重性後，遂列為輔導重點，並在今年7、8月間辦理「竹編金龍工作坊」傳承研習活動，課程內容包括如何挑選竹材、剖竹迄龍首、龍身、龍尾之竹編、彩繪與組裝等，今日社區民眾也透過「金龍獻瑞」演出，展現讓沈寂近30年的中崎金龍再現昔日雄風的決心。

南投縣府文化局長林榮森（左2），參觀各社區老照片展等靜態活動，並與社區民眾一起合照。（記者謝介裕攝）

此外，還有竹山延正社區「歡喜開鼓人生按個讚」、埔里珠仔山社區「新刀煮師」、草屯南埔社區「弄獅手語」及新庄社區「喜獻跳鼓陣」等動態表演，以及社區老照片展等靜態活動，涵蓋竹藝、歌舞、戲劇、國樂、武術等層面，各界也不吝給予熱烈掌聲與肯定。

南投縣竹山鎮中崎社區透過「金龍獻瑞」演出，與各界分享竹編「龍」文化傳承的社造成果。（記者謝介裕攝）

南投縣府文化局長林榮森指出，南投社區營造今年邁入第23年，感謝這麼多人投入環保生活、農村再生、社區老人關懷等各項工作，甚至竹山大鞍國小也配合社造將長約20公尺、高約2公尺的圍牆改造成「文化牆」，牆面有師生、社區成員各項書法、詩文、陶藝創作，不但成為社區一大亮點，也達到在地特色、人文歷史與文化傳承的目的，讓社區營造工作能一直延續下去。