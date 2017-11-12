亞洲最大遊輪海洋贊禮號首航台中 4千港澳客入境

觀光遊輪「海洋贊禮號」可容納4千旅客。（中市觀旅局提供）

2017-11-12 16:52

〔記者李忠憲／台中報導〕堪稱亞洲最大的觀光遊輪「海洋贊禮號」今天首航台中港！台中市政府特別安排三太子、戰鼓等表演，迎接香港、澳門4000觀光客到中部一日遊，每人並贈送伴手禮表達歡迎。台中市副市長林陵三表示，明年台中舉辦世界花博，歡迎再到台中觀光順遊花博。

觀光遊輪「海洋贊禮號」屬皇家加勒比遊輪公司最新推出的遊輪，去年4月啟用，總重約16萬噸，可搭載4000名旅客、1300名船員。今天上午首航台中港，船上4000來自香港、澳門的旅客也入境台中及中台灣半日遊。

台中市政府為迎接這些貴客，特別安排戰鼓及三太子表演迎賓，觀光旅遊局長陳盛山於港邊發送4000船客伴手禮，迎接港澳遊客。首航迎賓典禮中，林陵三展示台中花博意象杯，贈予包船公司香港永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭及海洋贊禮號船長Henrik Loy。

林陵三表示，市府這兩年赴香港進行台中觀光推廣效益逐漸浮現，永安旅遊回應台中的熱情，此次帶領4000名港澳遊客搭乘遊輪到台中遊玩，明年11月台中即將舉辦2018世界花卉博覽會，屆時歡迎更多港澳民眾再度搭乘遊輪來台中觀光並順遊花博。

中市觀旅局長陳盛山表示，今日海洋贊禮號靠泊台中港，停留於台中及中台灣旅遊，將造訪台中草悟道、彰化鹿港、南投日月潭等中台灣知名景點，單日預估可帶進超過千萬的觀光產值。