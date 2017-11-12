高職生挑戰枕木操 沉重巨木拋接靈活氣勢驚人

學生扛枕木進場。（記者黃旭磊攝）

2017-11-12 16:39

［記者黃旭磊／高雄報導］高職生做枕木操慶校慶，每根80公斤枕木由2-6人扛或舉或丟，動作整齊、舉重若輕，展現氣勢。

高雄中山工商102名學生今天（12日）以枕木操慶祝校慶，25根衫枕木向陸軍官校商借，學生2-6人一組以分列式進場，隨後以扛、舉、拉、丟等方式舞動，搭配口號提振士氣，而枕木長4.3公尺如仙女棒般輕盈揮舞，氣勢震撼觀禮者。

數月前，學生自發性設計枕木操，為求身高整齊以便枕木平行，汽車科學生周玖鋒身高173公分，於8月做胃切除減肥手術，減重至150公斤，同學也配合彎腰迎合周玖鋒，團隊齊心爭取榮譽。

隊伍排頭汽修科學生白峻宇、林冠志堅持2人扛一木展現氣魄，而除了枕木操，另一重頭戲「精英部隊進場」，19隊1200多名學生分列式進場，整齊劃一動作，再度獲得熱烈掌聲。

中山工商董事長陳國清、校長林昭億及輔英科大校長顧志遠、正修科大副校長游步平、大寮區長施維明及各級學校代表近百人觀禮，校方引領萬人齊唱國歌，學生並表演祥獅獻瑞、原住民舞蹈、扯鈴。

林昭億說，枕木操以往6人一組，學生為展現氣勢減少人數，互相激勵挑戰極限，贏得全場掌聲不歇，而本屆校慶以「創新43耀中山、萬眾齊心創傳奇」為主題，今年有423人考取國立大學、獲得8百張乙級證照其中有72人拿到雙乙級證照，還包辦全國技能競賽中餐烹飪及麵包製作金、銀及銅牌，獲得創校以來最佳成績。

相關影音