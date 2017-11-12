發補償費贈花博小物 地主驚呼可愛

地政局陸續發放國道4號豐原潭子段補償費。（記者張菁雅翻攝）

2017-11-12 15:50

〔記者張菁雅／台中報導〕距離台中花博登場已不到1年，台中市政府各局處全力宣傳花博！地政局正辦理國道4號豐原潭子段徵收補償費發放作業，現場同時贈送印有花博吉祥物的紀念品，地主們都感到驚喜，直呼「好可愛」。

國道4號台中環線豐原潭子段全長10.9公里，由交通部國道新建工程局負責施工，從豐原區豐勢路經潭子銜接台74號快速道路，預計110年12月完工，可串連國道1號、3號、4號及台74、台64線，建構大台中完整環城快速公路網。為取得道路用地，市府自104年8月起配合國道新建工程局召開11場公聽會，至105年底超過5成以上地主完成協議價購，而協議未成的508筆土地，內政部於今年9月間核准徵收，現正陸續辦理發放補償費作業中。

因為領取補償費的地主超過千人，地政局在年底前將安排14場次，到豐原區與潭子區公所發補償費，現場還送小扇、壁貼、拉鍊袋等花博小物，地主拿到花博小物都很驚喜，再看到上面印著花博吉祥物虎媽、樂虎等圖案，都說好可愛。

發放補償費作業融入花博元素已不是第一次，地政局今年初發放豐原4-3號道路延伸段與中科南向聯外道路徵收補償費時，曾送給地主桂花樹，希望桂花樹在明年飄香，迎接花博到來，此舉也讓民眾覺得很有創意。