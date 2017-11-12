為新住民發聲 新住民女兒摘桃城文學獎優選

第８屆桃城文學獎今舉行頒獎典禮，得獎作品充滿濃濃嘉義在地情。（記者王善嬿攝）

2017-11-12 15:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕第8屆桃城文學獎今天上午在嘉義市文化局演講廳舉行，獲得小品文組優選的新港藝術高中女學生蕭涵綺，因母親是中國嫁來台灣的新住民，曾一度自卑、不敢承認是新住民子女，但同學、師長對她的關懷跟互動，讓她重拾信心，如今勇於承認是新住民子女，深摯的自我告白贏得評審青睞。

桃城文學獎得獎名單包含，小品文組第一名陳君瑋、第二名李羿陞、第三名黃如意，現代詩組第一名王聖杰、第二名蔡琮銘跟第三名范容瑛，散文組第一名李鄢伊、第二銘柯文政跟第三名陳利成。

小品文組優選得主另有嘉義女中雙胞胎姊妹楊上瑩、楊上儀，楊父表示，女兒是第一次投稿就得獎很驚喜，其實兩人都愛看奇幻、愛情小說，可能因此培養出對文學的興趣。

蕭涵綺今由新港藝術高中校長廖連喜、國文老師蔡志偉陪同領獎，廖連喜說，蕭涵綺除此次參加桃城文學獎，去年參加嘉義縣語文競賽全縣複賽獲高中學生作文組第一名，寫作成了她抒發心情的窗口。

蔡志偉表示，蕭涵綺的父親因心臟痼疾，一家四口的生計，由母親到餐廳工作維持，孝順的她與妹妹便會利用假日到餐廳當服務生打工、貼補家用，未來希望能讀中文系、一圓文學夢。

新住民女兒蕭涵綺（中）用文學抒發新住民子女的心情轉折跟心聲，獲得桃城文學獎小品文組優選，校長廖連喜（左）、國文老師蔡志偉（右）為她喝采。（記者王善嬿攝）