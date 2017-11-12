建構大台中交通路網 台74線規劃新增3匝道

2017-11-12 15:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台74線快速道路從台中市太平至霧峰地區，因無完整上下匝道，民眾必須繞行。台中市政府已規劃新增3處匝道，分別為六順橋南入匝道、十九甲地區北出匝道及大里（溪南），均已完成可行性評估，正由公路總局審查當中。交通局長王義川表示，希望中央全力支持台中，儘早完成這項交通建設，建構更完善的生活圈道路系統。

王義川指出，為改善台74線快速道路於太平至霧峰地區無完整上下匝道情形，交通局規劃於東區與大里區交界的六順橋以南，增設1個南下入口匝道，目前正積極配合公路總局進行審查作業；另爭取於大里十九甲地區立善橋側，增設1座北上出口匝道，為確認跨河橋樑的安全性，交通局已依公路總局要求完成水文水理分析報告，將提送公路總局審查。

交通局也規劃於大里溪以南地區，增設1組南北雙向皆可進出的大里霧峰匝道，已於105年6月20日獲得交通部核定，目前正由公路總局進行綜合規劃及環境差異分析作業，可望在110年完工通車。完工後，當地居民可透過中山路延伸段上下台74線，不須再繞行台3線或平面道路，預估可以分攤台3線18％車流量，以及減少目前從大里交流道進出的車流量，平均可以縮短2.8公里繞行距離，大幅提升大里、霧峰地區行車便利性。

王義川表示，台74線全長約37.8公里，服務大台中地區中長程旅次，市府規劃增設的三處匝道，希望中央能全力支持，以建構更完善大台中交通路網，待計畫核定後，將由公路總局辦理後續規劃設計暨施工等相關事宜。