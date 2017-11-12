打造國際級映象 鵝鑾鼻公園入口意象動土

鵝鑾鼻公園的舊賣店將改建。（記者陳彥廷攝）

2017-11-12 14:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園今年旅遊人次呈「雪崩」式下滑，墾丁國家公園管理處力挽狂瀾改建著名的景點「鵝鑾鼻公園」，耗資1點5億元改建舊有賣店和售票亭，今天工程在立委莊瑞雄、墾管處長劉培東、恆春鎮長盧玉棟、鎮代主席周志仲及在地土紳象徵下鏟後正式動土，預計民國108年就能完工，屆時綠屋頂、清水模斜坡設計，結合現有售票亭，將成為國內首屈一指的景點入口映象。

鵝鑾鼻公園內有「東亞之光」的鵝鑾鼻燈塔以及珊瑚礁石林及熱帶景觀，甚至還留有史前人類聚落的遺跡，加上著名的船帆石的「船帆」之名，就是從鵝鑾鼻公園望向該巨石猶如船揚帆出航而得名，加上熱帶動植物以及海岸林相，觀光資源非常豐富，一向穩居墾丁國家公園內景點旅遊人次王。

相較園內精華，園外的賣店和停車場，觀感就略有下滑，賣店主體為RC構造，由恆春鎮公所在民國55到63年興建，迄今約半世紀，但因屬海砂屋有結構安全上的隱憂，近來也有零星漏水的案例，加上外觀問題，都須要改進。

出口的臨時賣店，則是因為64年開始，有攤販聚集在外，導致動線遭阻擾，也引來民眾觀感不佳，後墾管處於84年進行改建，加設鋼構遮風蔽雨，但年久失修，每到颱風季或落山風季，攤商都很怕遭風吹壞，兩者相距不過10公尺，但都亟須改建，尤其又以改善整體觀感為最主要功能。

處長劉培東感嘆，改建工程歷經6年及3任處長，除設計及發包過程經歷多次發包預算調整及與恆春鎮公所土地協商問題外，最主要的就是為了讓新建物完整整合既有管理站，成為配合地型的大型地景建築，斥資1億5千萬元的兩期工程，會在興建完畢後再拆除老舊賣店建築，騰出前方廣場及停車場之空間與完整性，並將動線調整，讓入口符合更國際化的設計，期盼能傲視全球。

墾管處官員指出，新的1層樓類清水模的建築設計，內部包含管理中心、無障礙電梯，罩住現有的入口售票亭，創造通風的環境和遮蔭的公共空間，2樓的觀景台為綠屋頂，除為下方增加涼度，民眾只要透過斜屋頂就能走上觀景台一覽鵝鑾鼻公園美景，賣店31間，臨時賣店40間、總樓地板面積約為3,000平方公尺，預計108年完工。

立委莊瑞雄說，墾丁是國內知名景點，希望新的入口成為提振墾丁觀光的領頭羊，甚至全國旅遊的領頭羊。