竹市府輔導營建業者 認養道路洗掃9447公里

新竹市府輔導營建業者認養道路洗掃達9447公里。（記者蔡彰盛攝）

2017-11-12 14:24

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為提供新竹市民優質的居住環境，新竹市政府積極推動各項公共建設、住宅及工廠等新建工程，今年截至上個月，全市列管工地有1546處，市府環保局透過稽巡查輔導等方式，加強查核營建工程外，同時鼓勵121處營建業者自主認養道路洗掃，其認養長度23.8公里、道路洗掃9447公里，成功扮演「好鄰居」角色，共同維護整體環境整潔，提升城市美學。

環保局長江盛任表示，竹市持續推動營建工程道路洗掃認養作業，以滿足民眾對環境品質的期待與要求。經統計去年同期道路洗掃認養營建業者有86處、認養長度17.1公里、道路洗掃5314公里；今年則比去年大幅成長八成，總計削減粒狀污染物（PM10）24.6公噸及細懸浮微粒（PM2.5）5.7公噸。

市長林智堅表示，新竹市空氣品質一直是全國「績優前段班」，市府也致力於優化環境品質，於市中心打造4公里新竹之森的綠化空間，完善新竹公園、十八尖山打造「城市綠肺」，日前設置「千甲段空氣品質淨化區」種植超過3千棵樹木，並啟動Open Green掀綠計畫，預計增加7900坪休憩綠地，打造城市綠空間。

林智堅表示，為改善空氣品質，市府啟動「新竹好空氣運動」，展現守護空氣品質的決心，推動空氣品質三支箭「校園空氣盒子」、「新制空品旗幟」及「專業醫師健康防護宣導」，並由醫師公會、荒野保護協會合作推動防護宣導，加強資訊傳播，讓民眾即時掌握空氣品質與指標資訊，讓大家出外都能呼吸「好空氣」。

環保局也肯定10家執行營建工程道路洗掃認養維護良好廠商，善盡敦親睦鄰的環保好鄰居，日前也特別表揚，期許業者見賢思齊，共同改善空氣品質，打造新竹市好空氣。