桃園八德觀光商圈 消費滿百可抽50吋電視

桃園市政府推動智慧消費及商圈振興，在八德觀光商圈消費、利用APP集章都可以抽獎。（記者陳昀攝）

2017-11-12 14:09

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府經濟發展局推動商圈振興，即日起至11月25日，在八德觀光商圈特約商店消費滿百，就能獲得摸彩券，可抽50吋液晶電視、平板電腦、拍立得等禮物；利用APP在八德觀光商圈集章，集滿5顆星星就能兌換刮刮卡。

經濟發展局今天在八德區大湳公園舉辦「吃喝玩樂馬拉松」八德觀光商圈主題活動，現場設有商圈特色商品供民眾免費享用，並安排趣味表演及APP集章活動。

市長鄭文燦表示，未來八德介壽路沿線會有4個捷運站，讓生活圈串聯更完整，附近還會建設八德運動中心、大湳森林公園、中路環保公園等，增加八德商圈人潮。

經發局長朱松偉表示，去年廣豐新天地進駐成為八德商圈地標，搭配八德特有的埤塘休閒意象，提升附近區域的消費廣度與遊憩深度，集結交通、住宅、商業、觀光、休閒共5項優勢。

朱松偉說，即日起至11月25日，只要下載「桃園智慧商圈聰明購」App在八德商圈內按圖索驥進行集章，集滿5顆星星，即可兌換線上刮刮卡，可刮出八德商圈店家提供的一千份特色商品；在商圈特約店家內消費滿百，可獲得摸彩券，有機會獲得50吋液晶電視、平板電腦、拍立得、國賓影城電影票及商圈消費抵用券等好禮。

另外，市府發行3千本「八德商圈優惠手冊」，內含商圈店家優惠券，可向八德商圈內店家，以及附近7個里辦公室索取，詳情可查詢臉書粉絲團「八德商圈吃喝玩樂」。