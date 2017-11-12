全國唯一「五分仔車」來囉！ 虎尾糖廠開工

製糖已有110年歷史的虎尾糖廠今天開工。（記者廖淑玲攝）

2017-11-12 14:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全國唯一台糖五分仔車緩緩駛進第110個年頭製糖的虎尾糖廠，今天開工，虎尾福安宮「糖廠媽」駐駕並遶境廠區，祈求風調雨順、開工順利，台糖公司董事長黃育徵歡迎鐵道迷來虎尾追小火車。

虎尾糖廠今年製糖期約104個工作天，預訂107年3月中旬完工，預估甘蔗產量28萬公噸，產糖量約2.5萬公噸，製糖期間糖廠開放參觀，歡迎社會各界組團參訪，來趟糖業文化知性之旅。

虎尾糖廠今天起開工，糖廠煙囪重新冒起串串白煙，遊客來到虎尾也可以看到小火車行駛鐵道運送甘蔗的畫面，勾起老一輩「偷甘蔗」的趣事，也是鐵道迷追逐小火車最佳時刻，為回饋地方，虎尾糖廠今起開放參觀，可洽詢服務電話05-6321540轉353。

今天開工典禮，黃育徵偕同雲林縣長李進勇、立委張麗善、雲林農田水利會長林文瑞等人共同參與祭典並拋蔗，啟動開工，黃育徵指出，開工期間對地方交通會造成些許不便，請鄉親包容，也會要求糖廠人員務必做好安全管控，保持優良傳統做到零災害、零事故。

台糖總經理管道一說，為讓民眾了解並體驗糖業文化，今年特別推出「糖業文化節」系列活動，觀迎大家共襄盛舉，由於虎尾糖廠開工期間小火車通行區域及平交道，大多無人看管，提醒沿線人、車遵守停、看、聽交通規則，確保行車安全。

今年虎尾糖廠開工有別以往，另與政大雲林校友會在一旁的同心公園合辦森林音樂欣賞會，有音樂、歌唱及小提琴、口琴表演及親子著色創意畫畫比賽、還有用發票換名家書畫揮扇，熱鬧滾滾。

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台糖公司董事長黃育徵、雲林縣長李進勇、立委張麗善、雲林農田水利會長林文瑞等人參加虎尾糖廠開工典禮。（記者廖淑玲攝）

虎尾福安宮「糖廠媽」遶境虎尾糖廠廠區祈求風調雨順、開工順利。（記者廖淑玲攝）

台糖公司董事長黃育徵、雲林縣長李進勇、立委張麗善、雲林農田水利會長林文瑞等人拋蔗啟動開工。（記者廖淑玲攝）