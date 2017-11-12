見證這愛時刻 小羽與養父母歡喜回嬰兒之家

收養家庭齊聚台南嬰兒之家，為孩子們再次許下愛的許諾。（記者蔡文居攝）

2017-11-12 13:49

〔記者蔡文居／台南報導〕善牧基金會台南嬰兒之家今天舉辦收養家庭團聚活動，在天主教台南教區主教林吉男的見證下，向孩子們許下愛的誓詞，而前年在永康被發現的棄嬰小羽，今年完成收養程序，首次與父母一同返回嬰兒之家，見證這愛的時刻。

善牧基金會副執行長陳惠鏡表示，每年的11月份台南嬰兒之家均籌劃收養家庭團聚活動，邀請各家回到這熟悉的家園一起歡聚同樂、聊聊陪伴孩子的心情和成長，今年設計的主題為「為愛冒險～再一次say yes，I do！」，邀請家長與孩子們一起完成一條手鍊，作為彼此之間愛的信物。今天共有40個收養家庭來到台南嬰兒之家，共同參與這愛的聖事。

其中，前年在永康被發現的棄嬰小羽，今年年中終於完成收養程序，收養父母今天也帶著她一同返回台南嬰兒之家，參與這個祝福儀式。台南市社會局特別代表市長李孟諺來給予小羽祝福，並將小羽的臍帶與衣物，轉交給收養人，祝福小羽能健康平安地成長。

小羽是在104年9月15日凌晨在永康區二王路巷口的某一根電線桿旁發現，並安置在台南嬰兒之家，經過4個月協尋未果，去年開始進行出養安排的服務。小羽的養父母是第一次收養，為協助小羽適應環境，收養母親請了2個多月的育嬰假，全心照顧她，夫妻倆為小羽取了小名，希望小羽的生活與成長都一直能「笑呵呵」。

天主教善牧基金會表示，嬰兒之家今年成立10週年，迄今共為200個孩子在國內找到收養家庭。近年來出養人的形態與早期很不一樣，早期服務的出養人以未成年未婚懷孕的比例居多，每年約占7成。然而近5年來，出養人的平均年齡上升，未成年的出養比例下滑至4成，而30歲以上的出養人約占2成，20至29歲的出養人則有4成。