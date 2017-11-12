日月潭自行車風雨無阻 娃娃兵軋車萌樣破表

日月潭自行車嘉年華活動，今在風雨中登場，車友熱情不受影響，對日月潭雨中山水朦朧美，也留下深刻印象。（記者謝介裕攝）

2017-11-12 12:55

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭自行車年度盛事「環潭挑戰遊」、「單車逍遙遊」與「兒童滑步車趣味賽」等3項活動，不受風雨影響，今在日月潭熱鬧登場，不過，基於安全考量，萌樣破表的兒童滑步車趣味賽，由原先長約100公尺的距離減半，讓小小朋友享受軋車樂趣之餘，避免意外發生。

交通部觀光局2017台灣自行車主軸活動之「日月潭Come！Bikeday自行車嘉年華」活動，今上午6時30分許，在全長30公里的「環潭挑戰遊」中揭開序幕，緊接著10公里的「單車逍遙遊」也接棒登場。

儘管天空不作美，時雨時晴，但不影響車友騎車的熱情，仍吸引2000多人報名參加，在日管處向山遊客中心出發後，沿日月潭環潭自行車道前進，迎著晨曦、清風，也讓車友對雨中日月潭湖光山色呈現的朦朧美，留下難忘又深刻的印象。

除此，會場另一隅「兒童滑步車趣味賽」，吸引3歲至6歲的600多位娃娃兵一起尬車，加上天氣不穩定，除將賽程距離縮減以外，也可看到小朋友有的穿雨衣，有的以夾克替代雨衣，或索性享受雨中騎車奔馳的快感，可愛指數破表，在旁的爸媽則大聲為自己孩子加油、打氣，也拉近親子間情感，為自行車嘉年華活動劃下完美的句點。

日管處指出，該活動今年邁入第6年，藉此鼓勵大家多騎乘自行車，不但健身也可減少對環境的影響，進而達到行銷日月潭低碳綠色旅遊的目的，共為環保盡分心力。