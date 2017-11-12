克羅埃西亞國際發明展 我國獲獎世界第二

正修科技大學的舒壓枕頭，獲得本屆克羅埃西亞發明展金牌及大會首獎肯定。（WIIPA提供）

2017-11-12 12:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣參展團在國際發明展獲佳績！台灣時間昨天剛結束的「2017第42屆克羅埃西亞INOVA國際發明展」中，以13金14銀6銅及3個特別獎的成績，獲獎率在所有參展國排名第二。本次同時獲得金牌及特別獎的團隊，分別來自正修科技大學、建國科技大學，以及高苑科技大學，學界發明能量充分展現。

克羅埃西亞國際發明展是東南歐歷史最悠久、且最具規模的發明展，其展出消息並透過媒體報章雜誌，於歐洲地區大量宣傳，因此為進入歐洲市場的最佳跳板的發明展之一。

該展今年共有美國、波斯尼亞、加拿大、中國、​​克羅埃西亞、埃及、印尼、伊朗、波蘭、羅馬尼亞、土耳其、台灣、泰國、韓國、阿拉伯聯合大公國及越南等16個國家及521件作品參展，台灣則有33件作品報名參展。

台灣本次共有3件作品同時獲得金牌及特別獎，正修科技大學的「舒壓枕頭」獲得金牌及大會首獎，該作品採用中間凹下的設計，透過讓使用者採用正躺的睡勢，而枕頭兩邊的高度是中間的2倍，當想用左側睡的睡姿時，可靠枕頭的左邊睡，當想要正躺時， 頭部剛好回到中間之凹部設計處，如此免去起身置換枕頭高度的困擾。

而建國科技大學的「可攜式美容床增高器」，則獲得金牌及大會最佳發明人獎，該創作是有關於一種增高杯結構及其可攜式美容床增高裝置，可於美容床之腳柱下放置至少一增高杯結構，以快速增加美容床高度之增高杯結構。可針對不同身高與腿長之美容師手動調整美容床之高度，並確實達到適合各種型式之美容床使用，與防止美容師因美容床高度過矮而產生腰部與手部等相關職業傷害。

高苑科技大學的「多色光燈泡智慧系統」摘下金牌及波蘭特別獎，該作品可應用任何照明設備上，其利用發光二極體 LED本身的色溫，在開關給於電流的同時，做同步的單一不同色溫發光，或是混合兩色色溫的發光，運用成不同開關切換，而有色溫的不同變化，以因應使用者在不同環境，如戶外戶內，可以產生自然調節的效果。