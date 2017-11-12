宜蘭縣9家火鍋店有缺失 衛生局要求限期改正

2017-11-12 11:58

［記者簡惠茹／宜蘭報導］天氣轉涼，火鍋往往是台灣人聚餐的優先選擇，宜蘭縣政府衛生局稽查發現，縣內9家業者有製程、環境與儲放過期原料等等缺失，要求業者限期改善。

宜蘭縣政府衛生局表示，配合衛生福利部食品藥物管理署啟動「106年火鍋餐飲業者稽查抽驗專案計畫」，稽查轄內火鍋餐飲業者的食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、「牛肉原產地」、「火鍋湯底」、「基因改造食品」及「重組肉食品」標示規範之符合性等等。

衛生局指出，這次特別加強抽驗市售火鍋食材，像是蔬菜、肉品、麵製品、豆製品及火鍋配料等共計65件，檢驗結果3件產品不符規定，分別為1件蔬菜及2件豆腐，針對不合格產品除請其下架外，並依違反食品安全衛生管理法進行處辦。

衛生局表示，火鍋餐飲專案共計稽查20家，其中8家餐廳於製程、環境缺失，開立限期改善通知書，責成業者限期改正，另1家於製作場所冷凍區查獲儲放過期之食品原料及調味料，皆依法處辦並完成違規產品銷毀。

衛生局提醒，火鍋種類多元，民眾購買火鍋湯底等產品時，應慎選有完整標示的產品，並儘量以新鮮食材烹調，吃火鍋時更應均衡飲食，高湯的攝取應適量，搭配時蔬食用及減少高脂肉類的攝取，以減輕身體不必要之負擔。