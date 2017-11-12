小北百貨創辦人告別式 奠儀全數捐作公益

行政院長賴清德（左一）日前已到辭世的小北百貨創辦人黃卜文靈堂上香致哀。（記者王俊忠翻攝）

2017-11-12 11:53

〔記者王俊忠／台南報導〕國內知名的連鎖平價批發百貨店「小北百貨」創辦人黃卜文於10月22日下午猝逝、享年55歲，家屬與公司於今天在南市殯葬所舉行告別式，場面冠蓋雲集、備極哀榮。治喪委員會表示，所有收取的奠儀將全數捐給小北基金會、作為慈善志業之用。

治喪委員會主委姚松義、副主委陸美祈表示，秉持黃董生前致力公益慈善工作的博愛精神，治喪會與遺屬決定將收取的奠儀全數轉做公益慈善用途。黃卜文生前好友、小紅莓食品總經理姚松義說，黃卜文生前曾與他提到「誰先離開人世，在世者要為先辭世者安排百人大樂團送行」，他遵守諾言、今天請來百人樂團為黃董送行。對於好友遽逝，姚松義仍不捨哽咽。

今上午，台南地區5位立委與市長參選人代表、各黨派議員、議員參選人與警察、消防單位、獅子會等社團代表都到場致哀，公祭儀式莊嚴、隆重。據了解，與黃卜文也有交情的行政院長賴清德，日前已私下到黃卜文靈堂上香追悼，並請黃卜文胞弟黃義弘等家屬節哀順變。

民國52年出生於南市七股區溪南里的黃卜文，幼年發燒罹患小兒麻痺症、行動不便，他20多歲原本在小北夜市經營太平洋海產熱炒店，因為景氣走下坡，毅然收掉海產店，於83年開辦平價百貨店「小北百貨」，秉持服務在地化精神，堅持物美價廉，產品多元，深受民眾喜愛，迄今全台有105家直營店。

黃卜文事業有成後成立小北基金會，以公益慈善回饋社會，88風災時，他捐出500餘萬元；去年台南206震災，他又捐出200萬元，並無限供應電池、垃圾袋等物資投入救災；每年也不定期捐助消防局與義消救災車輛、裝備，表露仁商之風。

小北百貨在創辦人黃卜文遽逝後，已由總經理黃義弘接棒集團事業。集團表示，因為企業營運已上軌道，運作未受影響。