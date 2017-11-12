小北百貨創辦人告別式 奠儀全數捐作公益

行政院長賴清德（左一）日前已到辭世的小北百貨創辦人黃卜文靈堂上香致哀。（記者王俊忠翻攝）

2017-11-12 11:53

〔記者王俊忠／台南報導〕國內知名的連鎖平價批發百貨店「小北百貨」創辦人黃卜文於10月22日下午猝逝、享年55歲，家屬與公司於今天在南市殯葬所舉行告別式，場面冠蓋雲集、備極哀榮。治喪委員會表示，所有收取的奠儀將全數捐給小北基金會、作為慈善志業之用。

治喪委員會主委姚松義、副主委陸美祈表示，秉持黃董生前致力公益慈善工作的博愛精神，治喪會與遺屬決定將收取的奠儀全數轉做公益慈善用途。黃卜文生前好友、小紅莓食品總經理姚松義說，黃卜文生前曾與他提到「誰先離開人世，在世者要為先辭世者安排百人大樂團送行」，他遵守諾言、今天請來百人樂團為黃董送行。對於好友遽逝，姚松義仍不捨哽咽。

今上午，台南地區5位立委與市長參選人代表、各黨派議員、議員參選人與警察、消防單位、獅子會等社團代表都到場致哀，公祭儀式莊嚴、隆重。據了解，與黃卜文也有交情的行政院長賴清德，日前已私下到黃卜文靈堂上香追悼，並請黃卜文胞弟黃義弘等家屬節哀順變。

民國52年出生於南市七股區溪南里的黃卜文，幼年發燒罹患小兒麻痺症、行動不便，他20多歲原本在小北夜市經營太平洋海產熱炒店，因為景氣走下坡，毅然收掉海產店，於83年開辦平價百貨店「小北百貨」，秉持服務在地化精神，堅持物美價廉，產品多元，深受民眾喜愛，迄今全台有105家直營店。

黃卜文事業有成後成立小北基金會，以公益慈善回饋社會，88風災時，他捐出500餘萬元；去年台南206震災，他又捐出200萬元，並無限供應電池、垃圾袋等物資投入救災；每年也不定期捐助消防局與義消救災車輛、裝備，表露仁商之風。

小北百貨在創辦人黃卜文遽逝後，已由總經理黃義弘接棒集團事業。集團表示，因為企業營運已上軌道，運作未受影響。

  • 台南市議會副議長郭信良（右二）帶領各黨派議員與議員參選人向辭世的小北百貨創辦人黃卜文靈前致祭。（記者王俊忠攝）

    台南市議會副議長郭信良（右二）帶領各黨派議員與議員參選人向辭世的小北百貨創辦人黃卜文靈前致祭。（記者王俊忠攝）

  • 小北百貨創辦人黃卜文告別式，前往致哀的各界代表冠蓋雲集、場面哀榮。（記者王俊忠攝）

    小北百貨創辦人黃卜文告別式，前往致哀的各界代表冠蓋雲集、場面哀榮。（記者王俊忠攝）

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