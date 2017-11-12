墨西哥巨嬰重達28公斤 肥胖原因未確定

龔薩雷斯目前10個月大，已經重達28公斤。（法新社，PEDRO PARDO攝）

2017-11-12 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥寶寶龔薩雷斯（Luis Manuel Gonzales），目前10個月大已經重達28公斤，龔薩雷斯的母親潘托雅（Isabel Pantoja）：「我以為是我的奶水太過營養。」

綜合外電媒體報導，龔薩雷斯在剛出生的時候就已經有3.5公斤，潘托雅（Isabel Pantoja）說「他現在已經在使用中型成人的紙尿褲、穿8歲大小孩的衣服」，小兒科醫師建議龔薩雷斯可能需要注射荷爾蒙，但龔薩雷斯的父母親對於一劑荷爾蒙的價錢555美元（約新台幣16741元）感到大吃一驚，因為龔薩雷斯的父親每個月僅賺取272元美金（約新台幣8205元）。

綜合外電媒體報導，龔薩雷斯這麼的胖，初步假設是罹患「普瑞德威利氏症候群」（Prader-Willi Syndrome），俗稱「小胖威利」的基因型疾病。這種病會讓小孩一直吃不飽且肌肉很脆弱，但龔薩雷斯並沒有大量進食，也不會整天想吃東西，此基因錯置可能造成心血管相關的疾病、大腦和生殖系統發展遲緩。

擅長於營養領域的外科醫生Silvia Orozco，透過進一步與龔薩雷斯的父母親聯絡並採集相關樣本作分析，目前正在等待美國檢驗出來的結果；Silvia Orozco說「龔薩雷斯的肥胖問題可能是源自於母親懷孕期間缺乏特定營養補充，造成新陳代謝沒有發展完成。」