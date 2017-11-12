山友拍得低海拔雲海 東山崁頭山網友驚豔

南市副秘書長方進呈今早在崁頭山拍得入冬首波雲海，壯麗景觀讓網友驚艷不已，直呼好美。（南市府副秘書長方進呈提供）

2017-11-12 11:34

［記者王涵平／台南報導］南市副秘書長方進呈今早在崁頭山拍得入冬首波雲海，壯麗景觀讓網友驚艷不已，直呼好美，方進呈也歡迎大家來台南感受山海美景的魅力。

經常利用假日登山的方進呈，今日一早前往東山區崁頭山登山健行，在海拔600多公尺看見雲海景觀，隨即拿起相機往關子嶺枕頭山方向拍下多張雲海照片，po上臉書與大家分享。

他表示，台南有許多登山路線，秋冬除了是登山好季節，更可欣賞到雲海、雲霧變化等景觀，現在東山咖啡節甫登場，歡迎大家來品嘗咖啡、椪柑以及海線等台南特有美味的農漁特產。

山友表示，秋冬之際，在寒流來襲或者氣溫較低時，台南低海拔山區就可以看見雲海，不用遠赴阿里山，近來一波波涼意，西拉雅國家風景區大凍山、李仔園、仙公廟、梅嶺等地處隨時有機會看到。

南市副秘書長方進呈今早在崁頭山拍得入冬首波雲海，壯麗景觀讓網友驚艷不已，直呼好美。（南市府副秘書長方進呈提供）