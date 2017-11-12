台中舒跑杯登場 3萬人雨中開跑

2017-11-12 10:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕活力台中揪團開跑！第36屆舒跑杯路跑活動，繼台北市、高雄市後，12日回到台中市開跑，雖然清晨天空飄著細雨，但民眾熱情不減，仍吸引3萬人參與響應，由台灣大道市政廣場前鳴槍起跑。

由市府與維他露集團主辦的「台中市第36屆舒跑杯路跑競賽」今天在台灣大道市政大樓前廣場盛大登場，市民活力開跑；市府運動局長王慶堂、維他露基金會董事長邵瑋霖、維他露基金會執行長侯志祥、市議員劉士州、陳清龍等人均到場為選手加油。

主辦單位指出，這次活動提特地設置完賽證明線上列印功能，路跑活動結束後，由系統判斷並自動帶入跑者資料，另提供跑者上傳喜歡的照片1張完成線上完賽證明紀念，鼓勵參賽者多採用線上證明，在運動的同時也一起節能減碳。

今年活動主題以「活力台中揪團開跑」為號召，更特別邀請甜心女神-小敏「吳心緹」擔任主揪團長，邀請台中市民「第1次揪跑！就『揪』舒跑杯」，今天清晨吸引3萬人參與響應。

台中市政府廣場前參與路跑的民眾一早就湧入市府前廣場，在做完熱身操之後，由王慶堂等人鳴槍起跑，人龍自6點30分陸續出發，競賽組從惠中路經五權西路、環中路、朝馬路、朝貴路、環河路、市政北二路再返回惠中路終點；休閒組則從惠中路沿途經過文心一路、河南路、市政北一路再返回惠中路。

王慶堂表示，今天是台中市舒跑杯第36屆活動，競賽組有1萬2000人參加，休閒組有1萬8000人加入，共有3萬名民眾共襄盛舉；台中市積極推廣各類體育活動，除競技運動外也包括適合親子共遊的路跑，2019年台中市更將舉辦東亞青奧及全國原住民族運動會，盼透過豐富的賽會帶動運動健康風氣。