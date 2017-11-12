東北風與南方雲系夾擊 7縣市大雨特報

由於東北風及南方雲系北移影響，基隆北海岸、宜蘭地區、花蓮地區及大台北山區、台中山區、南投山區有局部大雨發生的機率。（中央氣象局）

2017-11-12 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風及南方雲系北移影響，氣象局在今（12日）上午9點20分針對基隆、台北、新北、台中、南投、宜蘭、花蓮等7縣市發布大雨特報。

中央氣象局表示，由於東北風及南方雲系北移影響，今基隆北海岸、宜蘭地區、花蓮地區及大台北山區、台中山區、南投山區有局部大雨發生的機率，請山區民眾請注意坍方及落石。