遠航澎湖馬拉松開跑 董事長張綱維缺席

陷入空姐風暴的遠東航空，在遠航馬拉松仍是出動空姐啦啦隊。（記者劉禹慶攝）

2017-11-12 08:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖遠航馬拉松今日在馬公觀音亭鳴槍起跑，計有4174名選手分成4組競賽，但遠東航空公司董事長張綱維卻缺席，疑與新近空姐控訴倒酒有關，未獲遠航高層證實；對於澎湖民眾而言，遠航時傳誤點及澎湖投資案未動工才是重點。

今年遠航馬拉松舉行前夕，爆發空姐控訴遠航安排餐會倒酒等茶壺內風暴，雖然活動照常舉行，還是有安排空姐啦啦隊及舞蹈表演等活動，但一向以澎湖之友自居的遠航董事長張綱維，卻接連缺席遠航之夜及馬拉松開幕式，相當不尋常，但詢問遠航高層都未獲得正面答覆。

雖然遠航馬拉松打響澎湖冬季觀光名號，但對於多數澎湖人而言，遠航班機時傳誤點無法掌握及在澎湖投資的BOT案遲遲未動工，才是更關心的重點，甚至有網友在澎湖人臉書社團寫道：「馬拉松跑不跑步不重要，但班機準點比較重要」，並擔心遠航成為復興航空第二，會無預警停航，凸顯離島交通的悲哀。

馬拉松在澎湖縣長陳光復、遠航營運長曾金池等人共同鳴槍起跑，跨海參加挑戰組10KM金門農工7名學生，在男子組獲得4-6名，女子組更勇奪冠軍，成績相當優異；而遠航空姐張倫平也一鳴驚人，在挑戰組勇奪女子組第二名，擺脫外界空姐是花瓶的刻板印象，也讓遠航新近空姐風暴挽救正面印象。

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