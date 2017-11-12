5縣市大雨特報！今全台有雨 北部下探20度

今天各地早晚偏涼，低溫20至22度，白天北台灣整天都偏涼，高溫約22至24度，中部及花東雲多偶有雨高溫25至27度，南部白天降雨有機會趨緩、陽光有望露臉，高溫約28至29度。（資料照，記者林正堃攝）

2017-11-12 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風及南方雲系北移影響，今天全台各地都有短暫降雨，尤其是北部及東半部地區降雨的時間較長、區域較廣；溫度方面，各地早晚天氣涼，低溫20至22度，北部則是全天偏涼。氣象局也針對台北等5縣市發佈大雨特報。

中央氣象局指出，今天各地早晚偏涼，低溫20至22度，白天北台灣整天都偏涼，高溫約22至24度，中部及花東雲多偶有雨高溫25至27度，南部白天降雨有機會趨緩、陽光有望露臉，高溫約28至29度。

空氣品質方面，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其餘地區為良好至普通等級。

至於第24號颱風海葵今天凌晨位於鵝鑾鼻西南西方約910公里的海面上，預測將往西南西朝向中南半島移動，不會直接影響台灣，但其外圍的雲系隨著中層氣流會帶到台灣上空，將間接造成雲量及水氣增加。

下週一、二持續受東北風及南方雲系北移影響，迎風面北部及東半部地區降雨機率仍較高，中南部的降雨屬於較局部、短暫，下週二中南部降雨就有機會趨緩，這波東北風在下週四、五減弱，氣溫將稍回升。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 22 21 ~ 26 23 ~ 29 21 ~ 25

今天全台有雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）